Kerem Bürsin retomó las grabaciones de su documental y causó grandes suspiros del otro lado

uD83CuDDEAuD83CuDDF8 El actor Kerem Bürsin que está en Izmir rodando un nuevo proyecto publicitario no dudo en tomar fotografías con su Leica durante un descanso de las grabaciones



uD83CuDDECuD83CuDDE7 Actor Kerem Bürsin who is in Izmir shooting a new advertising project did not hesitate to take pictures with his… pic.twitter.com/VWPFqCGAPT