Cinthia Fernández presumió su belleza con este precioso look

Una vez más, Cinthia Fernández generó un gran revuelo con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. Es que la panelista de TV promocionó una línea de productos de defensa personal justo cuando se encuentra envuelta en un escándalo con sus vecinos que la denunciaron por utilizar un gas pimienta.

El kit de seguridad tiene desde una manopla con forma de gato, hasta una alarma que suena con tirar de un cordón. Y además, un pequeño gas pimienta. Todo bajo el nombre de Mamá luchona. “La idea surgió, con toda la m**** que me pasó, poder sacar algo positivo”, señaló Fernández.

Y agregó: "Quiero que sepan de a pesar de tener una sonrisa, yo la pasé como el or**. Así, literalmente. Encima me comí una carnicería. Nunca vi empatía en lo que me pasó a mí respecto a los medios, sí en la gente, por suerte, que es lo que me importa, porque esa cajita donde trabajo es un medio tan hipócrita. No tenían tema y esto les midió y lo usaron para su conveniencia”.

Por lo que ocurrió en el barrio, los vecinos de la mediática le iniciaron acciones legales. "Se presentó una demanda por daños y perjuicios contra Cinthia Fernández de parte de Leila Davidovich, que es la dueña de la casa vecina y mamá de la cumpleañera, por 20 millones de pesos", contaron en el ciclo que conduce Karina Mazzocco.

En las redes, Cinthia es muy activa y no deja de compartir contenido a pesar de los complicados momentos que está viviendo. Ahora, sorprendió a todos al presumir su gran belleza con un precioso look.