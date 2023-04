Eiza Gónzalez postea un foto estilo vintage y conmociona las redes

Eiza González participará como una de las protagonistas de la película 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare', junto a Henry Cavill. Al parecer, las grabaciones de la cinta comenzaron a principios del 2023, así que recién el año que viene verá la luz. Sin embargo, la actriz mexicana se ha mostrado emocionada por compartir algunas postales en pleno rodaje, por lo que utilizó su cuenta de Instagram para subir el material.

La intérprete modeló con un vestido corte sirena en color blanco, con un escote en V con tiras atadas en la parte posterior del cuello. Un diseño impresionante con la espalda descubierta que Eiza acompañó con un peinado de los años 40, unas gafas de sol oscuras y los labios rojos. En el posteo de Instagram se puede observar que la actriz posó arriba de un barco que navega el río Támesis con el 'London Bridge' (el puente de Londres) de fondo.

Eiza González grabando 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'. Imagen de Instagram.

En el pie de la publicación González escribió que se siente muy emocionada y agradecida de formar parte de la película. "No me había reído, disfrutado y crecido tanto en mucho tiempo. Este trabajo realmente me cambió la vida. Amo a mis muchachos. Amo a mi tripulación. Me encanta todo acerca de este proyecto", expresó la actriz mexicana en las redes.

Eiza González en pleno rodaje. Imagen de Instagram.

Asimismo, le envió un mensaje a Guy Ritchie, el flamante encargado de dirigir el largometraje. Tal como parece se trata de una cinta de la Segunda Guerra Mundial que está basada en el libro 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' escrito por el historiador militar y corresponsal de guerra Damien Lewis. El film relata la historia de un comando militar ultrasecreto a cargo de Winston Churchill, para contraatacar a las fuerzas de Alemania.

En octubre de 2022 Eiza González y Henry Cavill firmaron contrato para protagonizar la película, mientras que a principios de 2023 se unieron al elenco Alan Ritchson, Henry Golding , Alex Pettyfer y Cary Elwes. Al parecer, el estreno se llevará a cabo en algún momento del 2024 y será distribuido por Lionsgate en Estados Unidos. Por otro lado, en Europa, Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda y Canadá la distribución estará a cargo de Black Bear International. En África e India se encargará Prime Video.