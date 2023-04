Cinco celebridades que alcanzaron la fama pero no lograron ser millonarios

Hollywood y los importantes canales de TV suelen abrirle las puertas a varias celebridades. Sin embargo, no todas logran un camino repleto de grandes éxitos y una carrera que se mantiene vigente aún en la actualidad.

Algunas de ellas, se enfrentaron a varias piedras y tropezar más de una vez. A tal punto, que tuvieron que enfrentarse a la quiebra y no gozaron de las ventajas de ser millonarios.

Las celebridades que no se convirtieron en millonarios

Ke Huy Quan: El ganador del Oscar que antes no tenía dinero para vivir.

Aaron Carter

A fines de la década de los noventa, Aaron Carter alcanzó fama en todas partes del mundo al convertirse en un reconocido cantante de música pop. Asimismo, también estaba vinculado con Nick Carter, ya que era el hermano menor del famoso integrante de los Backstreet Boys. Sin dudas, tenía todo para triunfar.

Sin embargo, en 2016 había reveló que su estado financiero se enfrentó a varias complicaciones y que estaba lejos de vivir una vida de puro lujos: “Financieramente, estoy en una posición terrible. Cuando cumplí los 18, me tocó pagar muchos impuestos. Me acogí al Capítulo 7 de la ley de quiebras el año pasado; ahora, ya tengo más de $100,000 en deudas”.

Christy Carlson Romano

Durante varios años, la estrella logró vivir momentos exitosos como actriz de la pequeña pantalla. El público tuvo la oportunidad de verla en los papeles de Ren Stevens en Even Stevens, Kim Possible en la serie de su mismo nombre y Jackie Dorsey en The Cutting Edge 2: Buscando El Oro, y como la voz de Yuffie Kisaragi en Kingdom Hearts y Final Fantasy VII: Advent Children.

Aunque había obtenido un buen dinero por su sacrificio, esfuerzo y talento, la intérprete terminó perdiendo gran parte de esta fortuna. Así lo reveló en un video publicado en YouTube, donde también se refirió a los malos momentos que vivió junto a Disney: “Yo era la chica dulce de EE. UU., en mi opinión, moralmente sana. Creía en la magia de Disney, aún sigo creyendo. Me sentí tan explotada, señalada y horrible”.

Ke Huy Quan

Aunque meses atrás triunfó como Mejor Actor de Reparto en los Premios Oscar, lo cierto es que Ke Huy Quan le hizo frente a una situación económica que era desesperante. “Estaba muy nervioso. Estaba a punto de quedarme sin seguro médico. Así que llamé a mi agente y le dije: '¿Puedes conseguirme algo? No importa, solo necesito un trabajo para cumplir el requisito mínimo y poder optar al seguro médico al año siguiente’”.

Devon Werkheiser

Aunque durante varias temporadas interpretó a Ned de la serie “Manual de supervivencia escolar de Ned“, este éxito no le aseguró convertirse en una celebridad millonaria por el resto de su vida. Así lo reveló en una entrevista con Insider, en donde se animó a hablar de su condición económica.

“Con el paso de los años, los trabajos auxiliares empezaron a pagarse menos en el sector y, al mismo tiempo, empecé a trabajar cada vez menos. Lo único que supe hacer fue buscarme un trabajo remunerado por horas y empezar a salir de mi situación. Conseguí un trabajo de 9 a 5 por primera vez en mi vida. Fue una auténtica llamada de atención para mí”, explicó.

Geoffrey Owens

Aunque es conocido mundialmente por su rol de Elvin Tibideaux en El Show de Bill Cosby, el actor no tuvo suerte con su fama y con su carrera profesional: “Quería un trabajo en el que pudiera tener cierta flexibilidad. No lo anuncié, no porque me avergonzara, sino porque no quería que la comunidad de actores pensara que ya no me dedicaba a la actuación. Nadie debería sentir lástima por mí. He tenido una gran vida, una gran carrera”.