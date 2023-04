Romina Malaspina presume sus curvas y causa una revolución en la web

En la noche del sábado 22 de abril, Romina Malaspina disfrutó del tercer recital de Bizarrap en el Hipódromo de Palermo y vivió una noche increíble. La DJ formó parte del público del show, así que se encargó de compartir todos los detalles de su experiencia a través de las redes sociales. Al parecer, quedó encantada con la performance del creador de las sesiones de música más populares de la actualidad.

Romina subió una serie de fotos y videos para compartir con sus seguidores de Instagram la emoción de haber vivido una experiencia tan linda y no solo eso, sino que también se animó a subir imágenes mostrando su look para asistir al recital. "Argentina está en la casa! @bizarrap. Increíble lo que fue este show, no tiene sentido Gonza la rompiste toda k locuraAaAaAa", escribió la influencer para felicitar al artista.

Malaspina grabó varios videos del show de Bizarrap, que se encargó de armar verdadera una fiesta en el Hipódromo de Palermo. No solo presentó sus canciones como un típico recital o un DJ Set, sino que combinó la música con su perfil marketinero. Al parecer, fue una experiencia inolvidable para todos porque disfrutaron a más no poder al ritmo de sus 'Sessions'. De hecho, la influencer de Mar del Plata comparó la presentación de Gonzalo Julián Conde (el nombre de nacimiento de Bizarrap) con Tomorrowland, uno de los festivales de música electrónica más populares del mundo.

Romina Malaspina en el show de Bizarrap. Imagen de Instagram.

Como era de esperar, Romina Malaspina también quiso compartir fotos de su atuendo, pues le encanta compartir los detalles de su estilismo en Instagram. Para esta ocasión, la modelo lució un jugado catsuit en color negro con un profundo escote en V con un cierre. Asimismo, agregó una chaqueta corta verde militar, con un mini bolso y algunos accesorios.

Como era de esperar, la marplatense recibió miles de interacciones en su publicación, pues tiene más de 2,5 millones de seguidores que la apoyan en cada posteo. En esta oportunidad, los usuarios la llenaron de 'likes', reacciones y mensajes para halagar su belleza.