Rachel McAdams habla sobre su vida familiar y lanza un extraño comentario sobre sus hijos

Rachel McAdams se ha posicionado en el centro de todas las miradas ya que hace unos días atrás participó en una conversación con People. Al parecer, durante la entrevista la actriz se animó a hablar sobre su vida privada, algo que no hace a menudo, pues le gusta mantener a su familia y todo lo que tenga que ver con su intimidad detrás de las persianas.

La protagonista de 'Diario de una pasión' tiene una gran carrera en la industria del espectáculo y como pasa con muchas celebridades, prefiere mantenerse reservada sobre su vida privada, sin embargo y para sorpresa de muchos, hace unos días habló sobre el tema familiar. Según se conoce, Rachel está en pareja con Jamie Linden, un escritor y guionista estadounidense conocido por sus trabajos en 'We Are Marshall', 'Dear John' y '10 Years'

Rachel McAdams y Jamie Linden paseando en plena luz del día. Imagen de Getty Images.

Los artistas tienen un hijo de cinco años y una niña que llegó en 2020, una pequeña que nació cinco meses antes de que McAdams comenzara con las grabaciones de 'Are You There God? It's me Margaret'. Por esta razón, habló sobre cómo fue el proceso que vivió para filmar la película, luego de haber dado a luz. Por otro lado, la actriz reveló cuál es la actividad que le encanta hacer junto con sus hijos.

Según explicó la intérprete, hizo malabarismos para rodar la cinta porque obviamente tenía que cuidar a su bebé. Asimismo, fue como un esfuerzo doble porque interpretó a una madre adolescente ante las cámaras, mientras en la realidad criaba a su recién nacida. De hecho, en diversas ocasiones tuvo que bombear y amamantar así que reveló entre risas: "Me sentí como una maquina de ordeñar".

Rachel McAdams en 'Are You There God? It's me Margaret'. Imagen de People.

Sin embargo, McAdams aclaró que todo el proceso que vivió fue crucial para prepararla para su interpretación de Barb en ''Are You There God? It's me Margaret'. Asimismo expresó: "Como madre, no es demasiado difícil encontrar el desorden, el privilegio de ver crecer a un niño y ser su padre". También habló sobre su personaje y confirmó: "Creo que es un lugar realmente afortunado, un lugar para estar, y creo que Barb siente eso".

Por otro lado, hizo algunos comentarios sobre su familia y su vida como madre y confirmó que le encanta salir a pasear en bicicleta, con sus hijos. "Todas mis bicicletas tienen asientos para bebés", confirmó. De hecho, en alguna situación del pasado, ha hablado sobre la maternidad: "Es lo mejor que me ha pasado", reveló a The Sunday Times en 2018.