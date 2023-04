“Only Murders in the Building”: la exitosa serie de misterio ahora cuenta con la participación de Meryl Streep

Desde que llegó a la pequeña pantalla de Star+, Only Murders in the Building se convirtió en uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming. Su primera temporada sorprendió al mezclar géneros como el true crime y la comedia, logrando que la audiencia quede completamente fascinada y tenga ganas de ver más.

Debido a la popularidad y los grandiosos números de audiencia que alcanzó, el show obtendrá una nueva temporada que contará con el regreso de Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Pero además de eso, también contará con la incorporación de aclamadas estrellas. Una de ellas es Meryl Streep, quien promete sorprender desde el primer minuto.

Lo nuevo de Only Murders in the Building con Meryl Streep

Este 2023 contará con el regreso de Only Murders in the Building, la cual se prepara para lanzar su nueva temporada a través del catálogo de Star+. La audiencia está lista para adentrarse en un nuevo caso de investigación, el cual ya no estará centrado en el edificio Arconia pero sí tendrá como protagonistas a los personajes de Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez.

A través del primer adelanto de la tercera temporada, la audiencia pudo ver pequeños detalles del personaje que interpretará Meryl Streep. Su rol será formar parte de la obra de teatro que presenta Oliver Putman en Broadway, un elenco del cual también pertenece Paul Rudd; quien, como adelantó el final de la segunda temporada, morirá en el escenario por causas desconocidas.

Por el momento, se desconoce si los personajes principales serán conducidos a investigar nuevamente en el Arconia y en los pasillos ocultos que forman parte de este icónico edificio. De lo que sí está claro, es que la famosa actriz de Hollywood dará vida a un personaje imposible de pasar por alto y que tendrá un importante rol en la historia.

Only Murders in the Building, una serie que no para de sorprender.

Sin lugar a dudas, le aportará un condimento único a esta receta de puro éxito que crearon juntos Steve Martin y John Hoffman. A pesar de que contará con nuevos personajes y nuevos problemas criminales, la serie seguirá de cerca a los tres protagonistas fanáticos del true crime con los cuales nos encariñamos desde la primera temporada.

Recordemos que la historia siempre giró en torno a Charles, Oliver y Mabel, quienes comparten una obsesión por historias de crímenes y que deciden crear juntos un podcast que hable sobre este tema. Pero cuando quieran darse cuenta, ya estarán involucrados en un asesinato que tiene lugar en el edificio en donde viven. Así comenzarán una historia, en donde intentarán salvarse de caer en prisión.