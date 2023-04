Joaquin Phoenix habla de su nueva película y hace un crucial pedido a sus fans

'Beau Is Afraid' ha llegado a diversos cines del planeta, mientras que en algunas ciudades de Latinoamérica se estrena recién en las próximas semanas. Se trata de la nueva película protagonizada por Joaquin Phoenix el actor ganador de un Oscar en 2020 por su participación en 'The Joker'. Al parecer, el intérprete se animó a dar un consejo para todos los fans que piensan acudir a disfrutar de la cinta.

La película que se conoce en el español como 'Beau tiene miedo', es una obra dirigida por el director Ari Aster, por lo que ya tenemos indicios de que se trata de un film que no es apto para todo público, tal como lo son 'Midsommar' o 'Hereditary'. Al parecer, según dicen los expertos de cine, este nuevo producto es brillante y al mismo tiempo perturbador, ya que se trata de una cinta de terror.

Hay quienes la consideran como una genialidad, mientras que hay quienes piensan que es una total locura. De hecho, el mismísimo Joaquin Phoenix estuvo en una entrevista con Fandango y dio algunas declaraciones al respecto e incluso se animó a hacer varias recomendaciones al público. De hecho, confirmó que no le parece prudente ingerir sustancias psicodélicas mientras se ve la cinta.

"Alguien en la universidad me dijo que había un hilo universitario entre amigos, un desafío: iban a tomar hongos e ir a ver esta película. Y solo quería hacer un anuncio de servicio público y decir que no tomen hongos y vayan a ver esta película. Pero, si lo haces, filmate a tí mismo. ¡Pero no lo hagas!", expresó Joaquin Phoenix al medio. Está muy claro que no es una buena combinación ver un film que provoca ansiedad bajo los efectos de setas alucinógenas.

Detalles del largometraje

'Beau is afraid' es una película de terror de tragicomedia que cuenta la historia de 'un hombre cuyos miedos y paranoias se harán realidad al aventurarse en una épica odisea para llegar a casa de su controladora madre', según relata la sinopsis oficial del film. Al parecer, Joaquin Phoenix se pone en la piel de Beau es un señor de buenos modales plagado de paranoia, que tiene que enfrentar sus peores miedos viajando a su pueblo de origen para el funeral de su madre.