¿Fan de la música?: esta película se irá de Netflix y debes verla antes que eso suceda

La cuenta regresiva en Netflix está en marcha y cada vez falta menos para que esta película abandone la plataforma. Se trata de Bohemian Rhapsody, la exitosa biopic de Freddie Mercury que fue lanzada en 2018 y consagró definitivamente al actor Rami Malek.

Lo malo que tienen las plataformas de streaming, con Netflix a la cabeza, es que todos los contenidos no se encuentran allí de forma ilimitada. Lo bueno, paradójicamente, es que avisan con el tiempo suficiente como para no perderse la obra en cuestión, ya sea que no se la haya visto o se la quiera disfrutar una vez más.

Es lo que ocurre con Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury, la famosa biopic del líder de Queen que fue un éxito en total en el 2018, cuando llegó a las pantallas de todo el mundo.

Su paso por Netflix está llegando a su fin y son pocos los días que quedan para verla, ya que estará disponible hasta el 29 de abril.

Netflix: las claves de Bohemian Rhapsody, la biopic de Freddie Mercury

La película fue un proyecto de años y tuvo una gestación bastante complicada, con sus idas y vueltas. Se sabe, por ejemplo, que primero iba a ser Sacha Baron Cohen el encargado de interpretar a Freddie Mercury, pero que este decidió dar un paso al costado por diferencias creativas.

Los resultados están a la vista y parecería que Rami Malek (Mr. Robot) estaba destinado a este papel. Su trabajo es uno de los puntos más altos del film dirigido por Bryan Singer y le valió al artista el Premio Oscar como Mejor actor.

Bohemian Rhapsody es la biopic del cantante nacido en Tanzania bajo el nombre de Farrokh Bulsara y también mucho más: es el registro de una época, del camino de una de las bandas más importantes de la historia del rock y de la gestación de algunos de los himnos que siguen sonando con fuerza en la actualidad, entre otras cosas.

Rami Malek ganó un Premio Oscar por su interpretación de Freddie Mercury.

En el film Malek es acompañado por Gwilym Lee (quien hace las veces de Brian May), por Ben Hardy (Roger Taylor) y por Joseph Mazzello (John Deacon). Mike Myers también hace una breve aparición como un ejecutivo de la industria musical que no se da cuenta del enorme éxito que tiene justo frente a sus ojos.

Bohemian Rhapsody dura 2 horas 15 minutos y estará disponible en Netflix hasta el próximo 29 de abril. Ya sea que se la haya visto o se la quiera apreciar una vez más, sobran los motivos para disfrutarla.