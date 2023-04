Evangeline Lilly revela la relación que tiene con Josh Holloway a casi 20 años del final de Lost

Si hablamos de series que han impactado a la audiencia y se convirtieron en clásicos de la pequeña pantalla, entonces debemos mencionar rápidamente a Lost. Una producción que se transmitió a través de ABC, y que logró mantener en vilo durante seis temporadas a sus millones de fanáticos. Una serie que mezcló suspenso, terror, drama y romance, y que contó con un elenco espectacular para llevar los episodios a cabo.

Dentro de la historia conocíamos a Kate Austen, un personaje interpretado por Evangeline Lilly. A lo largo de las temporadas, la audiencia presenció el triángulo amoroso que protagonizó junto a Jack y Swayer, personaje interpretado por Josh Holloway. Con este actor, la estrella realizó escenas inolvidables y de alto voltaje.

Evangeline Lilly y Josh Holloway, los protagonistas de Lost.

Debido a que ambos compartieron muchos momentos juntos en el set de grabación, rápidamente formaron una hermosa amistad. Sin embargo, han pasado 20 años desde que esta ficción salió a la luz y muchísimos fanáticos se preguntan si las estrellas continúan manteniendo una relación. ¡Te lo revelamos a continuación!

Aunque Lost se convirtió en el éxito de sus carreras, no siempre la pasaron de maravilla cuando filmaban los episodios y sus distintas temporadas. En entrevistas del 2021, Evangeline Lilly reveló que pasó momentos angustiantes cuando debía grabar escenas de desnudos y de alto voltaje con su compañero de elenco: Josh Holloway.

“En la tercera temporada, tuve una mala experiencia en el set, básicamente porque me arrinconaron para que haga una escena parcialmente desnuda y sentí que no tenía otra opción en el asunto", explicó angustiada frente a las cámaras. "En la cuarta temporada me encontré con otra escena en la que Kate se desvestía y luché mucho para tenerla bajo mi control, pero fallé de nuevo“, agregó.

Grabar estas escenas no fue nada fácil para ella, pero por suerte contó con el apoyo de su compañero. Mientras tenía a los guionistas y creadores en su contra, la estrella podía resguardarse en su amigo y colega. Compartir momentos difíciles e increíbles dentro del set de grabación, hizo que rápidamente se convirtieran en amigos.

De esta manera, las estrellas no solo compartían muchísimas horas juntos mientras filmaban los episodios; sino que en su tiempo libre solían pasear y cenar junto a las parejas que tenían en ese momento. En una oportunidad, el actor reveló que la amistad de ambos floreció gracias a todas las escenas que grabaron juntos. Mientras Kate y Sawyer se volvían más íntimos, lo mismo ocurría en sus vidas reales.

Evangeline Lilly y Josh Holloway durante un episodio de Lost.

De acuerdo con Josh Holloway, él y Evangeline Lilly confiaron tanto el uno en el otro como actores que su amistad terminó por profundizarse. Así mismo lo recordó la actriz de Marvel en una entrevista: "Cuando intentas trabajar honestamente, es natural que te vuelvas más cercano como amigo. Definitivamente lo nuestro nunca fue algo sexy. Cuando tienes 80 personas viéndote, puede ser desalentador, pero te acostumbras”.

Aunque los años pasaron y no se ven constantemente como cuando filmaban las temporadas de Lost, la amistad sigue intacta. En más de una oportunidad, ambos hablaron muy bien de su vínculo frente a las cámaras o también compartieron fotografías del tiempo que compartieron en el rodaje de la serie.