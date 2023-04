Estas son las series más populares que canceló Netflix e hizo enojar a sus fanáticos

Netflix nos dio muchas alegrías, pero también nos rompió el corazón en más de una oportunidad. Muchas de las producciones que agregó a su catálogo se convirtieron en grandes éxitos a nivel mundial, pero eso no bastó para que no fueran renovadas. A pesar del enojo de los fans, estas son las series canceladas por la plataforma.

Las series exitosas que Netflix decidió cancelar

Mindhunter, y otras series exitosas que fueron canceladas.

Mindhunter

Sin lugar a dudas, se trató de una de las series originales de Netflix más aclamadas por la audiencia y por la crítica especializada. Detrás de esta producción se encontraba David Fincher, quien nos regaló películas icónicas en la industria cinematográfica. Aunque tenía todo para seguir triunfando, la ficción fue cancelada.

Esta producción, protagonizada por Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv, llegó a tener un total de dos temporadas. La audiencia quedó expectante al lanzamiento de la tercera entrega, pero esta nunca llegó. La tardanza fue tan grande, que los contratos que los protagonistas tenían con Netflix terminaron llegando a su fin.

Según David Fincher, la ficción no regresará a la pantalla de la plataforma. Esto se debe a que era una ficción que necesitaba de mucho tiempo de elaboración, mucho dinero y también de un gran equipo para llevar adelante los episodios. Era más lo que trabajaban y gastaban, que la audiencia que alcanzaba la serie.

Sense8

Otra propuesta de Netflix que fue cancelada. Se trataba de una serie de ciencia ficción que sorprendía a la audiencia con su intrigante e innovadora historia, y también con los increíbles efectos especiales que utilizaban en cada uno de sus episodios. Aunque contaba con muchos fanáticos, el número de audiencia no era suficiente para todo el dinero que gastaban en localización y efectos.

De esta manera, la plataforma de streaming decidió cancelarla después de la segunda temporada. Debido a la queja y a la campaña que realizó el público, el servicio decidió lanzar una película de 2 horas para darle un cierre a la historia.

Anne with an E

Una cancelación que aún sigue generando enojo y tristeza. En el 2017, la CBC lanzó en su pantalla una serie que cautivó los corazones de muchísimos espectadores. Se trataba de una producción que también pertenecía a Netflix, y que meses después comenzó a transmitirse en el catálogo de dicha plataforma. De esta manera, el fandome creció aún más y se convirtió en un éxito mundial.

Aunque todos amaban la historia de Anne, esto no sirvió para que la ficción sea cancelada después de la tercera temporada. Los fanáticos se quedaron con ganas de ver como continuaba la historia, y aún siguen con la esperanza de que algún día se realice la cuarta entrega. Sin embargo, posiblemente esto nunca suceda.

One Day at a Time

Por último, en este listado de series canceladas por la plataforma no podemos olvidarnos de One Day at a Time. Se trató de un remake de la ficción de 1975 del mismo nombre. En esta ocasión, contó con un guion escrito por Gloria Calderón Kellett y Mike Royce. Después de tres temporadas, el servicio decidió no renovarla.

Para suerte de los fanáticos, parecía que la ficción iba a continuar en Pop TV. Se esperaba que tras la adquisición de los derechos de distribución y producción, la ficción iba a tener al menos dos temporadas más. Sin embargo, el Covid-19 provocó que solo pudieran hacer una entrega y finalizó con un total de cuatro temporadas.