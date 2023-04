El detalle que Jennifer Lopez cambiaría en la personalidad de Ben Affleck

En los últimos días, Ben Affleck se posicionó en el centro de atención y esto se debe a su gran aparición en 'The Drew Barrymore Show'. Al parecer el actor se animó a hablar sobre diversas cuestiones de su vida laboral y también reveló detalles de su intimidad, por lo que obviamente aparecieron algunos comentarios sobre Jennifer Lopez, la mujer con la que se casó el año pasado.

Ben Affleck y Jennifer Lopez. Imagen de Instagram.

La entrevistadora se centró en la parte divertida del matrimonio, así que le hizo varias preguntas a Affleck, que no tuvo problema en responder. Al parecer Barrymore le pidió al actor que se posicionara desde el punto de vista de su mujer, para pensar que aspecto cambiaría de su propia personalidad, tanto por ser irritable o molesto. Como Ben es un hombre sincero, no tuvo problema en responder a la dinámica.

"Probablemente querría fomentar la brevedad en mi forma de hablar", expresó Affleck para luego agregar: "No sé si te has dado cuenta, pero sigo y sigo y sigo. Hablo en círculos. Ella nunca me dijo eso, pero eso sería mi suposición". Si bien, el actor pensó desde lo más profundo de su imaginación, confirmó que estas son suposiciones, así que ninguno de los dos le ha pedido al otro cambios extremos para mantener la relación.

Ben Affleck y Jennifer Lopez posando en la alfombra roja. Imagen de archivo.

Sin embargo, el tema de hablar en círculos le parece algo incómodo de su propia personalidad, así que le parece que su esposa lo ha notado. Affleck reveló que en muchas situaciones expande los temas de conversación y no logra llegar a una conclusión lógica. Por esta razón, el actor confirmó que estaría dispuesto a cambiarlo, no solo pensando en mejorar y aportar a su vínculo amoroso, sino también teniendo en cuenta su propio bienestar, que a veces puede ser fastidioso.

Luego de esta respuesta, Ben siguió hablando y dejó muy en claro que se encuentra perdidamente enamorado de Jennifer. De hecho, en un momento la describió como "la mujer más hermosa del mundo". De hecho, no solo se refirió a lo físico, porque aclaró que tiene una increíble "ética de trabajo" y una gran "disciplina" en lo que respecta al ejercicio.