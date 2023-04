Karely Ruíz y Santa Fe Klan subieron la temperatura con postales mega hot confirmando su relación

Karely Ruíz y Santa Fe Klan están ante la mirada de todos, puesto que la modelo de Monterrey y el artista hace un par de días se reunieron entre miradas complices, mensajes de cachondeo y hasta un encuentro de ellos sobre el escenario dónde sellaron en pleno show un candente beso. Pero en las ultimas horas ha llamado la atención el intercambio de mensajes qué tuvieron vía Instagram y hasta un mensaje muy llamativo de Ruíz.

Fuente: Imagen @karelyruiz y @santa_fe_klan_473

Amor sin freno.

En una de las historias de Instagram, Santa Fé Klan compartió una foto en la qué se lo ve junto a Karely Ruíz semidesnudos, abrazados y cómo abajo a modo de texto colocó la fecha 4 de mayo. Dando cuentas qué se vendrá algo grande qué los involucra a ambos y se rumorea qué podría ser la confirmación del romance.

El comunicado de Karely

Entre medio del ida y vuelta, la modelo ha compartido un llamativo texto qué trasladó hacia su página de facebook.



Fuente: Imagen - Facebook

La palabra de Karely frente a las críticas recibidas y sus convicciones.

"Amo compartir lo que tengo sin necesidad de recibir nada a cambio, las cosas que hago lo hago de corazón la gente que me conoce sabe que soy así, dejando un lado las "polémicas" eso es punto y a parte así que a trabajar para ayudar esoooooo siempre lo haré y aun así hay gente que no agradece pero no me importa, yo me quedo con la satisfacción y me hace feliz ver a la gente feliz con lo poquito o mucho que hago por ellos", escribió Karely haciendo referencia a sus momentos de ayuda para la gente que lo necesita sin algo de cambio.

El picante posteo

En medio de los rumores de romance, Karely cómo es característico de ella compartió un extenso carrousel de fotos con un outfit total black a pura transparencia desde la cama.

Fuente: Imagen @karelyruiz

Puro fuego.

Lo sorprendente ha sido el guiño qué tuvo con Santa Fe Klan en las últimas horas puesto qué uno de los comentarios era "Tu eres mía", a lo qué automaticamente ella lo fijó (como suele hacer con sus followers) y me respondió: "Solo tu y yo sabemos".



Chari.