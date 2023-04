Esto es todo lo que tuvo que sacrificar William Levy por “Montecristo"

El galán de las telenovelas regresó a la pantalla chica y lo hizo de la mano de ViX+. Después del éxito de Café con aroma de mujer, William Levy se convirtió en el protagonista principal de Montecristo. Una producción que lanzó su primer episodio el 14 de abril, y que promete sorprender a todos los espectadores con cada uno de sus episodios.

Dicha serie está basada en la célebre novela de Alejandro Dumas, pero se ambienta en la actualidad. Sin lugar a dudas, se trató de un gran reto profesional para la estrella de 42 años. Además de desafiarlo como intérprete, también lo obligó a enfrentarse a distintos sacrificios a nivel personal.

William Levy se enfrentó a varios sacrificios por Montecristo.

Durante una conversación con la revista ¡Hola! México, el actor decidió referirse a Montecristo y al proceso de grabación al cual tuvo que enfrentarse. De esta manera, reveló que fue un gran sacrificio personal debido a que no pudo compartir mucho tiempo junto a sus hijos, Christopher y Kailey. Esto se debe a que el rodaje duró un total de seis meses.

La nueva serie de ViX+ se llevó a cabo en España, país donde William Levy tuvo que instalarse por medio año para poder grabar cada uno de los episodios. Para él, que es una persona que ama estar junto a su familia y formar parte del crecimiento de sus hijos; estar alejado de ellos fue un sacrificio muy grande.

“Es difícil porque, por ejemplo, en esta producción estuve seis meses sin ver a mis hijos. Nada más vi a mi hija durante unos cuatro días en todo (ese) tiempo, y a mi hijo no lo pude ver en seis meses. Entonces sí, es difícil, pero es lo que quiero hacer y lo disfruto al máximo”, le reveló el actor a la revista.

Durante la charla, el actor hizo hincapié en las ocasiones en que los padres deben renunciar a ciertas cosas para poder asegurar el bienestar de sus hijos: “Hay momentos que hay que sacrificar el tiempo de estar con mis hijos para darles la vida que tú no tuviste. Es así, o estás con ellos y no les das la vida que quieres darles, o les das la vida que quieres darles (y) sacrificas un tiempo con ellos. Es parte de esta vida”.

William Levy junto a su hermosa familia.

En la misma línea, el actor reveló que sus hijos son conscientes de lo que implica ser famoso y tener que filmar proyectos que requieren de mucho esfuerzo, dedicación y tiempo: “Me siento muy bien, grabar estos seis meses en España fue difícil. La parte difícil fue no ver a mis bebés, pero ya están bastante grandes. Ya entienden la carrera de papá. ¡Ya me dicen no me molestes!”.

Con respecto a la nueva producción protagonizada por William Levy, esta lleva el nombre de Montecristo y aterrizó en el catálogo de la plataforma ViX+ el 14 de abril. Con respecto a su historia, nos presenta a Alejandro Montecristo, un nombre que engaña con sus apariencias: a él no le interesa ni el éxito ni el dinero, solo poder vengarse de cada uno de sus enemigos.