Imparable: Karol G descolló en la premiación de los Latin American Music Awards

Otra de las grandes estrellas qué dio qué hablar en la entrega de los Latin American Awards fue Karol G, quién por cuestiones laborales no pudo estar presente en el evento y qué se llevó un total se ocho galardones, siendo la artista más premiada de la noche en en las categorías: Canción del año por Mamiii junto a Becky G, Mejor canción pop, gira del año, colaboración del año por su dúo también junto a Becky G, artista del año, mejor colaboración pop urbana, artista streaming del año y canción del año.

Karol G en los AMAs 2022 obteniendo tres galardones por 'Tusa'.

La repercusión en redes

Al ver la gran sorpresa de qué esa misma noche Karol G se coronaba cómo la mujer joven más premiada de los Latin American Awards, varios fanáticos fueron comentando el récord qué obtuvo Karol G al tener un total de 17 premios ganados.

KAROL G GANÁNDOLO TODO EN LOS LATIN AMAS THE QUEEN OF REGGAETON FOR A REASON! SHE'S SO MOTHER pic.twitter.com/OmhWtS970w — martiuD83CuDF80 (@minajxnimri) April 21, 2023

"Karol G ganándolo todo en los Latin Amas The queen of reggaeton for a reason! She is so mother", twitteó @minajxnimri halagando el récord de La Bichota acompañado por un edit compilado de videos de diferentes canciones con el audio de Applause - Lady Gaga.

No cualquiera puede ser Karol G y estar tomándose un cafecito en Medellín mientras que en otra parte del mundo está siendo la artista más premiada en Latin AMAS uD83DuDE0B pic.twitter.com/YUrDyvlVnM — someone who love Karol G (@osmeiryl1) April 21, 2023

"No cualquiera puede ser Karol G y estar tomandose un cafecito en Medellín mientras qué en otra parte del mundo está siendo la artisfa más premiasa en Latin Amas", expresó el user @osmeiryl1, qué sumó un sticker de Karol con Shakira en 'TQG', la otra colombiana qué también ha brillado llevandose dos premios: Mejor artista pop y mejor colaboración tropical por Monotonía junto a Ozuna.

Chari.