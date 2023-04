Danna Paola entre prendas a puro flecos enmudeció a todos con una imponente pisada en los Latin American Music Awards

Danna Paola estuvo presente en la gala de los American Music Awards. La artista se apareció en la alfombra roja con un lookazo super trendy conformado por pequeños retazos de jean qué contó con dos diseñadoras: Ale Kalisson y Vane Bon, además de haber sido asesorada por el estilista de moda Francisco Rondón.

Fuente: Imagen @dannapaola

Posando en la entrada.

Mirando de costado, Danna Paola subió una seguidilla de postales a Instagram a modo de carrousel titulandolo como 'parte 1', allí la cantante presumió un vestuario mega innovador al combinar un gran clásico cómo es el jean con un armamento de top plateado entre cadenas, más llevado a lo medieval, el mismo look qué utilizó para la presentación por primera vez y en vivo de '1 trago', su último single sacado.

Fuente: Imagen @dannapaola

La perfomance.

"XT4S1S EN LAS VENAS!! Lo que amo esta canción no tiene límites, gracias x la energía. Thank you @latinamas !!! Choreography - my lovely @anahiguastone Gracias al dance team que me acompañaron en stage esta vez! You killed it (el spin que usted debió ver en pantalla) lol", reza la descripción de otras de las tantas postales qué subió de aquella noche y aquí mostró otro de los cambios de looks qué tuvo durante la noche red & black: corpiño negro y pantalón rojizo con cordones, además de llevar una enorme capa de flecos.

La repercusión en redes

Sucede qué su aparición fue otro de los temas centrales en Twitter, dónde fue tendencia por su alucinante perfomance y aquí te compartimos los más virales.

Danna Paola fue y les enseñó cómo se hace el pop latino uD83DuDC4FuD83CuDFFCuD83DuDD25



DANNA EN LATIN AMAS pic.twitter.com/B4kqZv5bUn — FRIDA uD83EuDDC3 (@frida_DP_) April 21, 2023

"Danna Paola fue y les enseñó cómó se hace el pop latino. Danna en Latin AMAs", twitteó @frida_DP_ compartiendo un fragmento de la perfomance de la artista mexicana y qué acompaño con una de las tendencias armadas por el fandom.

Danna Paola lo mejor que tenemos en México y digna representante del pop latinouD83EuDD2FuD83DuDD25??



DANNA EN LATIN AMAS pic.twitter.com/Ca1KaidgYr — STREAM 1TRAGOuD83EuDDC3uD83CuDDE7uD83CuDDF7 (@1tragopami) April 21, 2023

"Danna Paola lo mejor qué tenemos en México y digna representante del pop latino", twitteó @1tragopami elogiando a la cantante qué cantó algunas canciones de su álbum, Xt4s1s.

Chari.