Claudia Albertario enamoró a todos con este precioso look verde

Semanas atrás, a Claudia Albertario no le quedó otra alternativa que reconocer públicamente su ruptura amorosa con Jeronimo Valdivia. "Los mensajes con Fede Bal me obligaron a blanquear la separación a la fuerza", señaló.

Y agregó: "Yo lo primero que quise salir a aclarar fue que estaba separada, sobre todo por Jero y por mis hijos. Por eso es que hice ese comunicado, que se lo mostré primero a él y después a Fede para avisarles lo que iba a sacar. Pero no tenía mucho más que explicar que lo que puse ahí".

Sobre lo que pasó con el hijo de Carmen Barbieri, indicó: "A Fede lo conozco desde que era chico, siempre hubo una amistad muy linda que, como dije, quizá en determinado instante cruzó una línea. Pero para mí no fue más que un chichoneo. Él me endulzó el oído en un momento en el que yo estaba muy mal. Y bueno, no fue más que eso".

"Mi hija es una adolescente y se enteró por google, así que me tuve que sentar a explicarle. Fue una situación muy fea para mí", se lamentó Albertario.

Claudia Albertario

"Nosotros sabemos bien cómo son las cosas. De todas formas, me sentí en la obligación de salir a aclarar que estábamos separados desde hacía meses porque lo primero que dijeron era que yo estaba casada y que había engañado a mi marido", reconoció Claudia.

