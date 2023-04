Kylie Jenner habla de los retoques estéticos de su rostro

En los últimos días, Kylie Jenner ha estado en el centro de atención de todos los medios porque hay rumores que la vinculan con el actor Timothée Chalamet. Recientemente, la millonaria participó en la edición de primavera/verano 2023 de la revista 'Homme Girls', así que no solo posó para una sesión de fotos, sino que también se animó a dar una entrevista donde habló sobre su emporio de la belleza y algunas cuestiones relacionadas a los retoques estéticos.

Durante la conversación, la empresaria y fundadora de 'Kylie Cosmetics', intentó borrar el concepto erróneo que se tiene de ella, ya que gran parte del público piensa que se ha sometido a diversas cirugías estéticas en el rostro. De hecho, en muchas de sus publicaciones los usuarios escriben comentarios ofensivos o la critican por las supuestas operaciones y su 'falsa belleza'.

Kylie Jenner posando para Homme Girls. Imagen de Ilya Lipkin.

Al contrario de lo piensa a mayoría de las personas, Jenner no se ha sometido a muchas cirugías plásticas, sino más bien ha aplicado 'fillers' o rellenos. Hoy en día las celebridades utilizan mucho estos rellenos para dar una mejor apariencia a la piel o para cubrir las arrugas. Según Page Six, Kylie comentó: "Creo que una gran idea errónea sobre mí es que me operaron mucho en la cara y que era una persona insegura, ¡y realmente no lo era!".

Si bien Jenner admitió que Jenner quería tener labios más carnosos y con mayor volumen, el hecho de no tenerlos no significó un problema en su autoestima. Pese a esto, hace algunos años atrás decidió hacer un cambio y se colocó el relleno. "Me puse filler en los labios, y fue lo mejor que he hecho. No me arrepiento. Siempre pensé que era lindo", comentó la empresaria.

Kylie Jenner posa para una reconocida revista. Foto capturada por Ilya Lipkin.

Esta no es la primera vez que Kylie habla sobre esta cuestión ya que en otras ocasiones le han preguntado sobre los retoques estéticos. De hecho en 2018 habló con 'Paper Magazine' en una conversación y comentó: "La gente piensa que pasé por completo bajo el quirófano y reconstruí completamente mi rostro, lo cual es completamente falso". Asimismo, explicó que las personas no se dan cuenta del poder que puede llegar a tener un buen equipo de maquillaje, peinado y obviamente, los fillers.