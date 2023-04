De rubia ceniza, Karely Ruíz paralizó las redes con un outfit mega formal

Karely Ruíz, una de las mujeres más voluptuosas de la plataforma de fotos y videos compartió vía historias de Instagram una corta instantánea en la qué se la ve a la modelo con un particular cambio de look.

Fuente: Imagen @karelyruiz

Beboteo.

Desde el auto, Karely Ruíz subió un video de unos pequeños segundos en el que se la ve con outfit formal sin salirse de su característico estilo sexy que muestra todos los días. Allí se la observa con un corto top estampado y por arriba un blazer azul, además de llevar consigo unos lentes ovalados transparentes con el marco negro y la llamativa cabellera de rubia ceniza.

Fuente: Imagen @karelyruiz

Posando en redes.

En otra de ellas, desde el pasillo de un lujoso hotel apareció con una microbikini en tono lila y pollera acampanada estilo tenista, a modo de completar el infartante outfit le sumó unas zapatillas black and white y una gorra gabardina negra, ya aquí apareciendo con su pelo real de tono morocho.

¿Una indirecta?

En las últimas horas Karely, fanática de Tiktok subió un video haciendo lypsinc de una particular canción beboteando a cámara y con un corpiño de encaje de suma trasparencia en color negro.

Fuente: Imagen @karelyruizmxxx

Tiktok -

Sutil palito...

Con unos emojis incluidos... Karely Ruíz con los labios dice: Me escriben minas qué tengo en visto // Por ti tanto ya no resisto // Dile a tu ex qué no se pase de listo. Posterior a ello, Karely procede a hacer la seña de Fuck you con los dedos. Recordemos qué previamente se la ha vinculado con el rapero y productor musical, Santa Fé Klan.

Chari.