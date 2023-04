Cinthia Fernández se llevó todas las miradas con esta fotografía veraniega

Una vez más, Cinthia Fernández está en el centro de todas las miradas. Esta vez por una pelea que tuvo con sus vecinos. Todo ocurrió el pasado fin de semana cuando un grupo de menores que estaban celebrando un cumpleaños de 15 en una casa vecina a la suya se acercaron hasta su vivienda y le patearon la puerta de entrada.

La primera reacción de la mediática fue salir corriendo a buscarlos y arrojarles gas pimienta en la cara. Esto generó un gran alboroto ya que afectó a varios, entre ellos a un chico con asma, una bebé, ancianos y una menor que, según trascendió, empezó a escupir sangre.

En su defensa, Cinthia señaló: "A mí me rompen la puerta de mi casa de una patada. Me la revientan, me parten la cerradura. Yo pensé que era un chorro, tenemos en diagonal a un chico que tiene un prontuario bastante difícil".

"Y hace dos meses nos entraron a robar dos veces. Así que yo pensé que eran chorros y no sabés cómo me puse. Agarré el gas pimienta y en las cámaras de seguridad vi cinco personas vestidas de negro. Dejé a mis hijas encerradas, gritando, y las salgo a buscar", continuó.

