Celeste Cid provoca suspiros en la portada de una nueva serie y estalla la red

Celeste Cid es una de las actrices argentinas más reconocidas del país, puesto que varias generaciones la vieron crecer y profesionalizarse en la pantalla chica. A sus cortos trece años, la artista debutó en la televisión actuando en telenovelas juveniles como ‘Chiquititas’, ‘Verano del ‘98’ y ‘EnAmorArte’.

Desde entonces, la joven actriz comenzó a protagonizar grandes cintas televisivas, convirtiéndose en una de las artistas más solicitadas de la TV. Además, supo estar al frente de varias campañas de modelaje, presumiendo su belleza como ninguna. Lo mismo hace en las redes sociales, donde Cid cuenta con más de 2 millones de seguidores que no se pierden ninguna de sus fotografías.

En Instagram, Celeste es una de las grandes influencers del país sudamericano, puesto que cada publicación que sube se vuelve furor. Es más, mediante esa red social Cid anunció su noviazgo con el músico Miguel Adolfo Sosa, más conocido como Abril Sosa. “En una peli”, escribió la actriz de 39 años en la descripción del video donde se la ve abrazada por el baterista de Catupecu Machu, mientras están sentados frente al mar.

Pero eso no fue todo. Un día después, la protagonista de ‘Sos mi hombre’ reveló el póster de una nueva serie que va a protagonizar. “Les presento a Malena. Ella es una organizadora de eventos, bastante detallista y llena de -una aparente- calma, que va a tener que tomar riesgos para reorganizar su caótica vida personal. 5 de mayo se estrena #Planners en #StarPlusLA dirigida por @baronedan. Ya falta menos”, anunció Celeste.

CELESTE CID INTERPRETA A MALENA EN PLANNERS. FOTO: INSTAGRAM @MCELESTIA

En el poster, Celeste luce sumamente bella, con un look de cabello sumamente llamativo. Pues, la artista se mostró con un corte bob, con flequillo en su frente y el clásico tono negro. Al verla, otras estrellas y seguidores de Instagram comentaron: “Que belleza no puede ser”; “Ay flashie "es Male de Para vestir santos"; “Hermana, en serio, no es sano llevar tanta belleza en UNA SOLA CARA”; “Bueno la belleza”; “Vaaamooosss!!!”.

Todo sobre Planners, la nueva serie de Celeste Cid

Planners es la nueva apuesta de Star+, una serie de comedia dramática y romántica argentina. De acuerdo a la sinopsis, la trama gira en torno a una “wedding planner que debe reinventarse en el negocio luego de divorciarse y salir de la empresa que compartía con exmarido”. Celeste comparte créditos con Gonzalo Valenzuela, Leticia Siciliani, Guillermo Pfening, Matías Recalt y Marcos Montes. Dicha producción llegará al servicio de streaming el 5 de mayo de 2023.