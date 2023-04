Tres fabulosas actrices de Hollywood que rechazaron actuar en escenas íntimas

En más de una oportunidad, varias celebridades que triunfan en Hollywood mostraron su malestar a la hora de realizar escenas íntimas con sus compañeros de elenco. A pesar de la molestia, muchas de ellas no tuvieron otra alternativa que hacerle caso a sus directores y continuar con dicha acción.

Sin embargo, algunas actrices sí se animaron a decir “basta“ y se negaron rotundamente a grabar escenas en donde aparezcan completamente desnudas. A continuación, te contamos quiénes son las tres intérpretes que ya no realizan escenas de alto voltaje o que tienen sus propias condiciones para hacerlas.

Las estrellas de Hollywood que le dijeron “no“ a las escenas íntimas

Julia Roberts

Aunque Julia Roberts saltó a la fama con Pretty Woman, una película en donde daba vida a una prostituta y tenía varias escenas románticas con su compañero Richard Gere; lo cierto es que no está a favor de las escenas íntimas y no se siente para nada cómoda cuando tiene que grabarlas frente al equipo de producción.

Por lo tanto, la famosa estrella de Hollywood decidió no filmar más estas escenas. Cuando se convirtió en madre, sintió que había llegado el momento de encarar otros desafíos como actriz y mostrar otra faceta suya frente a las cámaras: “No es realmente lo que hago, así que, si me piden que lo haga, tienen que esperar que sea moderada. Como madre de tres hijos, me siento así”.

Julia Roberts y otras actrices que no quieren filmar escenas íntimas.

Keira Knightley

Entre las actrices que le dicen que “no“ a las escenas íntimas, podemos encontrarnos a Keira Knightley. La estrella de Orgullo y Prejuicio, Piratas del Caribe y Atonement, grabó varias escenas románticas en diferentes producciones. Aunque no está en contra de ellas, reveló que las volverá a hacer si le toca trabajar con directores hombres.

“No tengo una prohibición absoluta, pero sí con los hombres”, explicó la estrella durante una entrevista. Su negación se debe a que los hombres solo buscan mostrar a la actriz como una mujer sexy durante la escena. Por lo tanto, cree que tanto ella como su personaje están siendo sexualizadas ante el lente de la cámara.

Jessica Alba

Durante muchos años y principalmente en los inicios de su carrera, Jessica Alba era reconocida como una de las actrices más hermosas y sensuales de Hollywood. Sin embargo, la intérprete siempre intentó no realizar escenas donde apareciera muy desnuda y fuera sexualizada. En una charla con Glamour, aseguró que nunca mostró más de lo que verdaderamente desea mostrar.

"No quiero que mis abuelos me vean los pechos. Eso es todo. Sería un regalo bastante raro de Navidad", expresó convencida la estrella.