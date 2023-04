Pastel de chocolate en 10 sencillos pasos: super húmedo ¡el postre perfecto!

Este pastel de chocolate es una delicia que no podrás creer que se prepare de una forma tan sencilla y en la comodidad de tu hogar. Un postre que parece comprado pero que tiene un sabor casero que te encantará. Si eres fanático del chocolate como nosotros, no puedes dejar de preparar esta receta imperdible. Esto es lo que necesitas para hacer un sabroso pastel de chocolate y cómo hacerlo.

Pastel de ganache de chocolate. Fuente: ELLE

Ingredientes

Chocolate negro de cobertura 410 g, leche entera 140 ml, zumo de limón 15 ml, harina de trigo 150 g, cacao en polvo 60 g, levadura química 5 g, sal 1 pizca, mantequilla (a temperatura ambiente) 200 g, azúcar moreno 90 g, azúcar blanquilla 110 g, huevos medianos (a temperatura ambiente) 3 unidades, esencia de vainilla 5 g, agua hirviendo 125 ml, nata líquida 400 ml.

Rinde para 8 personas.

Procedimiento

El primer paso para preparar este pastel delicioso es separar 350 gramos de chocolate negro de cobertura y 50 gramos de mantequilla para la elaboración de la ganache de chocolate con la que rellenarás y cubrirás el pastel. Reserva ambos ingredientes y procede con la elaboración de la masa.

Pastel de ganache de chocolate. Fuente: El Cronista

Lo que debes hacer es fundir el resto del chocolate cobertura (60 gramos), para eso debes trocearlo y calentarlo en el microondas. Realiza pequeños golpes de calor cortos, de 30 segundos, para evitar que se queme, y remueve enérgicamente. Repite la operación tantas veces como sea necesario hasta que el chocolate se haya fundido.

Luego, mezcla la leche con el zumo de limón, remueve y deja reposar, al menos, 15 minutos. Lo que sucederá es que la leche se cortará por el efecto del ácido del limón, y su textura se asemejará a la del yogur. Eso es, precisamente, lo que se busca.

Mientras el chocolate se atempera y la leche reposa, enmanteca y enharina un molde de 20 cm de diámetro. Agrégale sobre la base un círculo de papel encerado, para evitar que se pegue luego la masa. Enciende el horno a 180ºC, arriba y abajo, y comienza la preparación de la mezcla.

En un bol grande tamiza la harina, el cacao, la levadura química y la sal y reserva. Con una batidora de varillas bate los 150 gramos restantes de mantequilla junto con los dos tipos de azúcar hasta que la mezcla esté cremosa.

A continuación, añade los huevos, de uno en uno. No agregues otro si el anterior aún no se integró totalmente. Después, añade la vainilla y remueve hasta incorporar. No te preocupes si la mezcla parece cortada, es el punto que buscamos.

Este es el momento de incorporar el chocolate derretido. A velocidad suave, bate todo junto con las varillas. Entonces, añade los ingredientes secos (la mezcla de la harina) alternándolos con la leche. Los secos agrégalos en tres veces y la leche en dos, empezando y terminando con los secos, hasta obtener una masa espesa.

Para terminar la preparación de la masa, agrega el agua hirviendo y remueve hasta incorporar. Vierte la mezcla en el molde que previamente preparaste y reserva el restante de masa para repetir el proceso de cocción. Aunque si cuentas con 3 moldes de 20 cm de diámetro, podrás cocinar el bizcocho sin problema. Cocina durante 20 minutos o hasta que los veas cocidos. Retíralos del horno y deja que se enfríen sobre una rejilla metálica.

Una vez templados, introduce los bizcochos en bolsas de plástico y anúdalas, eso hará que se vayan enfriando en su propia humedad. Mientras tanto, ya puedes preparar la ganache de chocolate negro: comienza calentando la nata. Cuando alcance el punto de ebullición, retírala del fuego y añade el chocolate troceado. Tapa y espera cinco minutos hasta que el chocolate se funda con el calor residual. Pasado este tiempo, añade la mantequilla y remueve con un batidor de mano hasta obtener una mezcla homogénea.

Es el momento de introducir la mezcla en una manga pastelera y dejar enfriar antes de utilizar. Si la ganache no pierde calor, se desparramará por el interior y exterior del pastel y no se podrá utilizar correctamente para decorar.

Lo último que resta es montar el pastel, para eso extiende la ganache de chocolate negro sobre uno de los bizcochos, coloca otro encima y cubre, de nuevo, con más ganache, por toda la superficie. Termina colocando el tercer bizcocho encima. Con ayuda de una espátula humedecida en agua, extiende el resto de la ganache por la superficie y los laterales, asegurándote de no dejar huecos. Pastel de ganache de chocolate. Fuente: Pinterest

¡Y listo! Ya habrás preparado este delicioso pastel de chocolate, que morimos de ganas de saber cómo te salió. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.