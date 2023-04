Las sorprendentes primeras citas de estos famosos que no podrás creer

El amor siempre está presente en el mundo del entretenimiento. Son varios los famosos que lograron encontrar a su media naranja en el ámbito laboral o también en diferentes eventos donde coincidieron más de una vez. Aunque ahora viven historias de amor increíbles, lo cierto es que sus primeras citas no fueron de cuentos de hadas.

Las primeras citas de reconocidas parejas del espectáculo

Offset y Cardi B

Durante una presentación en Jimmy Kimmel Live!, el rapero le reveló a los espectadores y a Anthony Anderson que quería tener una primera cita con Cardi B que fuera realmente impresionante. "Quería hacer algo que normalmente no se hace, ¿sabes lo que digo? Quería divertirme", reveló la estrella.

Por este motivo, sintió que el mejor plan para estar juntos por primera vez era asistir al Super Bowl. El intérprete reveló que puso 10 mil dólares en juego aquella noche, ya que apostó por los Atlanta Falcons y los New England Patriots. Sin embargo, la apuesta no salió como esperaba y terminó perdiendo todo el dinero. Aun así, él siente que ganó debido a que la rapera es ahora su esposa.

Joe Jonas y Sophie Turner

Cuando la estrella de Game of Thrones accedió a tener una cita con Joe Jonas, sintió que era una pésima idea. En una charla con Elle Degeneres, Sophie Turner reveló que el cantante la invitó dos veces pero ella nunca accedió. La tercera fue definitivamente la vencida: el intérprete la contactó por un mensaje de Instagram, y le avisó que estaría en Londres.

Joe Jones y Sophie Turner, una de las parejas más aclamadas en la actualidad.

La joven de 27 años finalmente accedió. Sin embargo, no le tenía mucha fe al encuentro: "Esperaba que apareciera con seguridad y todo. Traje a todos mis amigos para que vinieran conmigo a conocerlo, porque en el fondo de mi mente todavía me preocupaba que pudiera ser un bagre, o no sé qué. Solo quería a mis amigos conmigo, ya que con ellos estaba a salvo".

La pareja se conoció por primera vez en un "bar sucio, con buena música y gente vomitando por todas partes. Era ese tipo de lugar. Algo así como el peor, pero también como el mejor". Aunque ella no creía que las cosas iban a funcionar entre ambos, terminó llevándose una grata sorpresa: Joe Jonas era un buen partido y ambos se llevaron bien desde el primer momento.

"Él no trajo seguridad. Trajo a un amigo, y bebieron tanto como el resto de nosotros. Recuerdo que los dos pasamos solo un par de minutos en la pista de baile, y luego encontramos un lugar a solas en la esquina y simplemente hablamos. Hablamos durante horas, y horas, y horas. Y yo estaba para nada aburrida. No fue artificial. No fue una pequeña charla, fue tan fácil. Y de pronto éramos inseparables".

Goldie Hawn y Kurt Russell

Son una de las parejas más longevas de Hollywood. Ambos están en pareja desde 1982 y tuvieron su primera cita en The Playboy Club. Debido a que la química era impresionante, la cita se les pasó volando. Como sentían que aún tenían mucho para hablar y no querían despedirse, decidieron continuar la velada en la casa que la actriz había comprado para reformar.

"Eventualmente encontramos nuestro camino hacia arriba, mirando muebles imaginarios y estábamos en el dormitorio imaginario, ahora, y realmente estamos teniendo sexo", recordó el actor durante una entrevista. "Esa fue nuestra primera cita. Fue muy divertido. No puedo creer que haya sido hace mucho tiempo".