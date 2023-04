El secreto más guardado de Ana de Armas cuando se convirtió en una 'Chica Bond'

En 2021 se estrenó 'No Time to Die', traducida al español como 'Sin tiempo para morir', la película número 25 de James Bond. En esta edición participó Ana de Armas y se convirtió en una 'Chica Bond', así que la vimos introducirse en la verdadera acción, saltar desde las alturas, golpear a los villanos, entre otras cuestiones. Sin embargo, no todo lo que se ve en la película es 100% real, pues utilizan efectos especiales y demás secretos.

'No Time to Die' es la entrega final de la saga protagonizada por Daniel Craig, el 007. Según relata la sinopsis oficial, en esta historia "el legendario espía James Bond ha dejado el servicio activo. Su paz dura poco ya que su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda, lo que lleva a Bond al rastro de un misterioso villano armado con nueva tecnología peligrosa".

En la búsqueda de ayuda es cuando aparece Paloma, el papel que interpreta la actriz cubano-española, Ana de Armas. Desde su propia perspectiva se trata de una mujer y "un personaje realmente completo. Definitivamente es algo más que no creo que hayamos visto en otras chicas Bond en películas anteriores. Es muy divertida, muy activa, muy ruda. Creo que el desarrollo del vestuario es una de mis partes favoritas del proceso", reveló en una entrevista con 'The Sun'.

En la película podemos observar al personaje de Ana colaborando con James Bond. Enfundada en vestidos bellísimos, peleando desde lo alto de unos zapatos con taco aguja, corriendo y persiguiendo a los villanos como toda una heroína. Tal como parece, la indumentaria no le impide dar una paliza a sus contrincantes, pero en realidad, las tomas no fueron grabadas como salen en la película.

Daniel Craig y Ana de Armas en 'No Time to Die'. Imagen de People.

En realidad, las escenas de acción, donde Paloma participa en alguna pelea, no fueron grabadas con tanto glamour. Al parecer, la actriz no llevó tacones para enfrentarse a los enemigos, sino que utilizó un calzado deportivo, que después editaron con efectos especiales. Era muy difícil participar en peleas, lanzar patadas y correr a los villanos, así que De Armas llevó calzado cómodo para poder manejar los movimientos a la perfección. En Hollywood, nada es lo que parece, ya que para este tipo de producciones suelen utilizar montaje y una gran cantidad de efectos especiales, al momento de la edición.