Maya Nazor, la ex de Santa Fé Klan, comparte un video que levanta la temperatura de los usuarios

Actualmente, Maya Nazor es una de las creadoras de contenido mexicanas más populares en las redes sociales y esto tiene que ver con diversas cuestiones. Si bien su trabajo la posiciona en lo alto de las plataformas, también ha estado en el ojo de la tormenta a causa de su mediática separación con el rapero Santa Fé Klan, que ahora parece estar muy unido a la influencer Karely Ruiz.

En el común de los días, Maya Nazor se ocupa de compartir todo tipo de contenido en redes y claro, trabaja en este medio. Sin embargo, en algunas ocasiones utiliza las plataformas para subir fotos y videos mostrando su rutina diaria y algunos detalles de su vida privada. De hecho, en diversas ocasiones la influencer presume su belleza en la web y justamente esto fue lo que sucedió el día de ayer.

Nazor utilizó su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 4,9 millones de usuarios, para compartir algunas fotos y videos mediante las historias instantáneas. En uno de los clips, la influencer posó con un entallado top de estampa animal print, uno de sus estilos preferidos, y llevó su rubia cabellera suelta. Como era de esperar, la influencer recibió cientos de halagos, reacciones y 'likes'.

Los escándalos envuelven a Maya

Hace unos días atrás, Nazor lanzó una nueva colección de bolsos con su marca 'Pleyada', una firma de zapatos, bolsos y accesorios. Por esta razón, estuvo compartiendo fotos para publicitar el nuevo producto, una mini cartera que diseñó. Incluso la influencer expresó en las redes que se encuentra muy feliz con este proyecto y el último lanzamiento. "Amo este diseño, va totalmente con mi personalidad, es pequeño para llevar solo lo esencial, es elegante y puede usarse casual. Simplemente me encanta", confirmó en @pleyadamx la cuenta oficial de la marca.

En medio de este nuevo proyecto, su expareja y el padre de su hijo, Santa Fé Klan protagonizó un mediático evento con la influencer Karely Ruiz, ya que los dos se besaron en pleno escenario en un concierto del rapero. A pesar de esta demostración, no se sabe si fue una estrategia publicitaria entre las celebridades o si ambos comenzaron una relación sentimental.

Luego de este episodio, Karely Ruiz hizo un vivo en las redes sociales y aprovechó para mandar una indirecta. Si bien no dio nombres, hizo referencia a alguien que aprovechó el escándalo de su 'supuesto romance' con Santa Fé Klan, para lanzar una marca, justo cuando Maya Nazor, la ex del rapero lanzó su nueva colección de bolsos.

"La gente aprovecha nada más. Está pasando algo y aprovechan para sacar sus cosas para que se vendan. ¿Tan dolida hermana?, ¿Tan dolida y sacando tus cosas para que se vendan?. Eso sí dije '¿Cómo? alguien que está dolida no hace eso', pero aprovechan, si ellos aprovechan, por qué yo no hacerlo. Si ellos están facturando por qué yo no voy a facturar", exclamó Karely Ruiz en el vivo, así que varios usuarios hicieron sus propias reflexiones y suponen que habría apuntado hacia Maya Nazor.