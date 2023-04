Lo primero que veas en este sencillo test te dirá en un segundo si eres honesto

Los test de personalidad se convirtieron en los favoritos de los internautas. En las redes sociales se pueden encontrar de todo tipo y hay para todos los gustos. En segundos revelan asombrosos resultados que maravillan a miles de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un desafío que, de manera muy sencilla, te permitirá saber más acerca de tu persona.

Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo primero que tu ojo vea. Allí estarán todas las respuestas. ¡Déjate sorprender! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Fuego: eres alguien con un gran poder de observación. Eres honesto con lo que te ocurre y no sabes disimular lo que sientes. Eres el mejor dando consejos y siempre vas al frente sin importar las consecuencias. Consideras que es mejor una verdad que duela antes que una mentira piadosa. No crees en la monogamia y prefieres tener relaciones cortas pero memorables. Huyes de la gente hipócrita y no soportas la falsedad.

Los test de personalidad se convirtieron en los favoritos de los internautas / istockphoto

Estrella: eres una persona soñadora. Jamás tienes un no como respuesta y buscas quedar bien con todos. Eres amable, generoso y atento con todo aquél que se cruza en tu vida. Consideras que la palabra es sagrada y siempre la cumples. Quienes te rodean te ven como alguien muy comprometido y responsable con todo. Antes de criticar a otro prefieres ponerte en su lugar para entender lo que le ocurre y tratar de ayudarlo.