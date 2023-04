Años atrás, Karina Jelinek vivió una lamentable experiencia: sufrió violencia de género. "Es algo que no quiero recordar. Fue un ex novio, ya pasó", reconoció en una entrevista que brindó a Implacables. "Pero no habrá sido (Leo) Fariña, ¿no?", le consultaron y ella, fiel a su estilo, señaló: "Lo dejo a tu criterio".

"En ese momento le conté a mi familia, a mis amigos, a mis amigas, a mi padrino y al psicólogo. Y por eso tomé la decisión de separarme, entre otras cosas. No voy a dar detalles, pero fue una situación de violencia verbal y un poco física", expresó.

Luego, Jelinek reconoció que no tenía intenciones de profundizar sobre ese tema tan duro para ella en televisión. "No quiero recordarlo ahora. Recibí disculpas y demás, así que ya pasó", señaló.

Karina Jelinek

En Instagram, Karina es una de las figuras que más activa se muestra y diariamente sorprende con el contenido que comparte. Sus miles y miles de seguidores quedan encantados cuando agrega nuevo material a la web y llenan sus publicaciones de comentarios y 'me gusta'.

Karina Jelinek cautivó con su belleza frente al espejo y recibió cientos de elogios

Ahora, la mediática cautivó con su belleza frente al espejo antes de irse a dormir y la llenaron de elogios. "Buenas noches", escribió Jelinek. "Diosa Kari, siempre bella", "Hermosa", "Princesita", "Tan hermosa como siempre" y "Qué bello ángel sos", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer junto a la foto.