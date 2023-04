La reacción de Valentina Quirós al beso entre Santa Fe Klan y Karely Ruiz

Desde que Santa Fe Klan y Maya Nazor se separaron, el rapero mexicano ha estado envuelto en rumores de amoríos con algunas mujeres. Por ello, los internautas han estado pendientes a cada paso que daba el cantante respecto a su situación amorosa. Fue así que, hace menos de un mes, sus fanáticos creyeron que Ángel Jair Quezada Jasso (su nombre real) estuvo saliendo con Valentina Quirós, una joven influencer que sigue en Instagram y que había estado en Punta Cana los mismos días que el artista.

Pasado el tiempo, ninguno de los implicados dio detalles del supuesto romance. Aunque, cada tanto, Quirós comparte frases y canciones como si le estuviera lanzando indirectas a Santa Fe. Es que, a los pocos días, el intérprete de ‘Se Acabó’ se ha mostrado muy cariñoso con otra estrella mexicana: Karely Ruiz. Juntos compartieron algunas fotografías en Instagram en las que se abrazan bien “pegados”.

Aparentemente, el rapero de 23 años y la modelo de plataformas para adultos van a lanzar una nueva canción juntos, por lo que han generado toda una movida marketinera para promocionarla. “Sabes”, escribió Ruiz en la descripción de la foto de Instagram y Santa Fe Klan respondió: “Solo tú y yo sabemos”.

Como si fuera poco, en el concierto que Klan dio el pasado 16 de abril en Monterrey, invitó a Karely al escenario antes de empezar una de sus canciones. En ese momento, Ángel le dedicó el tema ‘Mar y Tierra’, que había escrito por su hijo y su ex, Maya Nazor. Y, como la cereza del postre, se besaron ante los miles de espectadores presentes.

INSTAGRAM @santa_fe_klan_473

Valentina Quirós reaccionó al beso de Santa Fe Klan y Karely Ruiz

Al ver todo lo que está sucediendo, la influencer que habría salido previamente con Santa Fe Klan comenzó a compartir frases “indirectas” para el rapero. "Ustedes tienen miedo a la gente INTENSA... yo le tengo miedo a la TIBIA. Esa que no sabe lo que quiere, o lo sabe pero no se la juega por eso. Que no arriesga. Que tiene miedo. Esa es la gente que puede hacer más daño... no quién haría todo por vos", decía una de las imágenes.

LA INDIRECTA DE VALENTINA QUIRÓS A SANTA FE KLAN. FOTO: INSTAGRAM

“Yo después de tirármelas de detective y ver cosas que no quería ver”, se podía leer en otro reel que subió Quirós a las redes. A lo que una fan respondió: “Todas quedamos así hermana”.