Frente al espejo, Camila Cabello posa en bikini y roba suspiros

Camila Cabello ha estado en boca de todos en los últimos días, luego de haber protagonizado uno de los momentos más impactantes en el mundo de las redes. Pues, la ex integrante de Fifth Harmony asistió al festival de Coachella con el mismísimo Shawn Mendes, su ex pareja. Y, como si fuera poco, estuvieron muy acaramelados y a los besos. ¿Será que volvieron?

Los jóvenes artistas, que supieron conformar una de las parejas más queridas del espectáculo, no tardaron en ser vistos por sus fans en el mítico festival de California. Por ello, no faltaron los internautas que grabaron el encuentro entre Camila y Shawn y lo subieron a las redes. Fue así que todo el mundo se sorprendió y empezó a sacar conclusiones respecto a una posible reconciliación, a un año de la ruptura.

Sin embargo, el portal de espectáculos Page Six pinchó la “burbujita” que crearon los fanáticos de “Shawnmila”. Pues, una fuente cercana a los intérpretes de ‘Señorita’ les dijo: “Shawn y Camila siguen siendo amigos con mucho amor y existe una historia entre ellos, pero no volverán a salir”, y agregó: “Han estado en contacto desde su ruptura y decidieron encontrarse en Coachella ya que ambos iban a ir”.

CAMILA CABELLO TIENE 67,1 MILLONES DE SEGUIDORES EN INSTAGRAM. FOTO: @CAMILA_CABELLO

Camila Cabello hace estallar las redes en medio de los rumores

Si bien todo el mundo del internet se ha quedado esperando una oficialización del regreso de los cantantes, ellos han preferido evitar dar declaraciones al respecto y seguir su vida como si nada. Es más, en las últimas horas, en medio de todos los rumores, Camila Cabello volvió a aparecer en las redes con un álbum de fotos que impactó a sus seguidores.

“It’s whatever”, escribió la artista cubana en la leyenda del posteo de Instagram. En él, se la podía ver muy feliz y espontánea posando en diferentes escenas. Sin dudas, la foto que se sacó frente al espejo fue una de las que causó más furor, puesto que presumió su figura en bikini.

LA ARTISTA CUMPLIÓ 26 AÑOS EL 3 DE MARZO. FOTO: @CAMILA_CABELLO

En seguida, sus fanáticos de Instagram hicieron todo tipo de comentarios, sobre todo, queriendo saber más de lo que pasó con Shawn Mendes. “Aquí para los comentarios sobre Shawn”; “Caliente y sin molestias en Coachella COMO DEBE SER”; “Estoy tan feliz de que ambos se hayan juntado de nuevo”; “la última foto me recuerda a la camila del 2015/14”; “te diría que no se vuelve con un ex pero no soy el gran ejemplo”.