El enorme gesto de Duki con una fan qué recorrió las redes sociales

Duki, uno de los grandes traperos del momento brindó un concierto en el escenario de la Plaza De La Música dónde hizo delirar a miles de fanáticos pero no todo ha sido saltos y una noche a puro fervor, puesto que el artista debió frenar el show al haber observado una incómoda situación con una joven a la qué vio llorando porque le robaron el celular en medio de la fiesta. Así quedó retratada en las redes sociales.

Enojadisimo.

"Paren todo... hay alguien qué se siente mal?", se lo oye a Duki en el video Tiktok subido por el user @rodriguezaxel quién captó toda la secuencia en video en el qué el trapero en prikera instancia hace la acción de apuntar con su micrófono hacia el público.

Al instante el cantante preguntó qué estaba sucediendo y se escucha entre el público qué efectivamente ocurrió un robo entre los que estaban disfrutando de su música a lo qué le habla directamente a la víctima: "Está bien reina, no llores te pido mil disculpas, te juro que no puedo hacer nada o sea no puedo identificar al chorro ni tampoco juzgar a todas las personas que están acá, es así la vida. Tenés que estar acostumbrado y te va a pasar, y así creces", siguió lamentandose por lo ocurrido pero dejandole en claro qué tambien es parte de lo que a uno le puede llegar a suceder.

Duki alza su voz.

"Mil disculpas, la verdad qué mil disculpas pero le puede pasar a cualquiera a todos nos chorearon mil veces loco. Mil disculpas, voy a seguir el show", sumó desde su experiencia y reiteró una vez más por el mal trago de la fanática.

El después

Sucede que Duki luego de alzar su voz al enterarse de lo ocurrido con la joven, posterior a su show volvió a mencionar el tema pidiendo qué prendieran las luces y disculpandose nuevamente: "prendanme la luz un toque primero que nada les quiero agradecer a todos por haber venido espero que hayan disfrutado la fecha, a esa gente que quizá le pasó algo y ahora se siente mal, mil disculpas no fue a propósito. Ninguno de nosotros quisiera que esto pase", retomó en cuánto a ponerse en el lugar de la chica afectada.

"Si yo hubiese visto a la persona que te robó te juro que lo agarraba de los pelos y lo sacaba. A la chica que estaba mal porque perdió su celular le pido disculpas... lo que menos quiero es que te sientas mal", dirigiendose expresamente a la joven.

"La rubiecita esa que estaba por ahí llorando, si después aparecés hablá con la gente y yo te hago llegar un celular... te lo repongo", siguió generando una gran ovación en el público quienes celebraron su gran actitud.

el idolo aplaudido.

"Yo me acuerdo de la cara de la piba así que después que se acerquen y le repongo el celular pero nada, no. Lo único que le voy a decir es que entienda qué convivimos en una comunidad, somos muchas personas y tal vez la persona de al lado no disfruta el show cómo lo disfrutamos nosotros. Entonces la gente qué está saltando, qué está tirando codazos en un segundo le podes hacer pasar una mala noche a la otra persona", expresó en cuánto a tomar conciencia del cuidado qué hay que tener por sobre el otro.

"La gente qué está cortando el show por dos pelotudeces entiendan también que yo tengo un show y tengo qué seguir y quiero disfrutar de esto. Es el regalo ¿encontraron algo de alguien?... bien ahí esas son las acciones qué valen", agregó en medio del discurso al ver qué mientras el hablaba otra del público recuperaba unas cosas perdidas.

"Más que nada y lo más importante es que estamos en tiempos difíciles y si no nos bancamos entre nosotros no nos va a bancar nadie. Estemos atentos. Sabemos que venimos a un show dónde nos vamos a empujar y saltar. Los padres de los chiquitos sean conscientes... todos tenemos el mismo derecho... solo quería decirles eso y mil disculpas si me vieron desconcentrado lo que más quiero es que la pasen bien y si alguien la pasa mal me la re baja", cerró en cuánto a lo que le genera estos malos ratos de descontrol.

Por su parte la productora de equipo Lauria escribió un Tweet en busqueda de la joven a la qué le robaron el celular: "Ok, tenemos una misión,encontrar a la chica que le robaron el celular en el show de @DukiSSJ para hacerle llegar uno nuevo.Twitter, hagan su magia" twittearon de @livedaleplay.

