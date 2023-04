Días atrás, Nati Jota intentó hacer una humorada política en las redes, pero no le salió como esperaba. Su confuso mensaje generó un gran revuelo en Twitter y muchos la criticaron. Todo comenzó luego de que la joven compartiera un fragmento de la entrevista que Tomás Rebord le hizo a Alberto Fernández en Método Rebord.

“¿Quién arregló la deuda con el Fondo? ¿Quién tuvo que discutir con el FMI para sacarle concesiones que el Fondo nunca había hecho? ¿Quién tuvo que hablar con los acreedores privados para pedirles una quita de 48 puntos? ¿Quién enfrentó la pandemia? ¿Quién fue a buscar las vacunas? ¿Quién enfrentó la guerra? ¿Quién se plantó frente al G7 a decirles ‘Paren esta guerra porque nos está llevando al peor de los mundos’?”, se lo escucha preguntar al Presidente de la República Argentina que responde con su propio nombre.

“Alberto Fernández lo hizo (el público se renueva)”, redactó de forma pícara Nati Jota. Su comentario no fue bien recibido. “Un viajecito por la Antártida y algún subsidio por ahí y listo, el kirchnerismo se garantizó unos tuits elogiando al tipo que metió 100% de inflación, llevo el dólar de 65 a 400 y tiene 64% de pibes pobres. Y sí, algunos influencers son más baratos que otros”, escribió un internauta. “A mí también me hubiera gustado que me ensobren con un viaje a la Antártida” y “Nati, ¿dejaste tu programa en Luzu para defender a este muerto de hambre?”, fueron otros de los mensajes que le dejaron.

A la influencer no le quedó otra alternativa que explicar cuál fue su intención. "Había un spot en los 90 tan icónico como ridículo que era ‘Menem lo hizo’. Mirando esta entrevista, sonó igual", reconoció.

Nati Jota deslumbró a todos con esta serie de fotos en bikini

Ahora, Nati Jota se encuentra de vacaciones en México y desde allí no deja de compartir contenido que encanta a sus admiradores. Ahora, en Instagram deslumbró a todos con una serie de fotos en bikini.

