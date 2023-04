El curioso motivo por el que la única escena de Harrison Ford en E.T fue eliminada

Steven Spielberg nos regaló grandes historias que marcaron a la industria cinematográfica, y también las vidas de millones de espectadores. En este grandioso listado se encuentra E.T: El Extraterrestre, un film de ciencia ficción que aterrizó en la pantalla grande en la década de los ochenta y que contó con grandes actuaciones.

El rol protagónico de la historia cayó en manos de Henry Thomas, quien se lució junto a una pequeña Drew Barrymore. Aunque fueron las actuaciones más estelares, lo cierto es que la película también iba a contar con el cameo de Harrison Ford. Pese a que la escena fue filmada, nunca salió a la luz.

El cameo de Harrison Ford en E.T: El Extraterrestre

En 1982, Harrison Ford ya era una de las estrellas más queridas de Hollywood. El actor había alcanzado la fama en todo el mundo gracias a su rol como Han Solo en Star Wars, y también por haber dado vida al icónico Indiana Jones. En aquel entonces, también estaba a punto de dar vida a Rick Deckard.

Sin embargo, un poco antes del estreno de Blade Runner, la estrella decidió participar en una escena de E.T: El Extraterrestre. Cabe destacar que el actor ya había trabajado con Steven Spielberg, debido a que ambos grabaron juntos Raiders of the Lost Ark. En esa misma época, el actor también mantenía una relación amorosa con Melissa Mathison, quien trabajaba como guionista en el film.

De esta manera, el famoso actor aceptó realizar un cameo en esta película de aventura y ciencia ficción. La escena en cuestión, tenía lugar después del incidente de las ranas en la escuela y cuando Elliot besa a una compañera para luego ser llevado a la oficina del director de la escuela. Es en este preciso momento cuando aparecería el actor de Hollywood.

En la escena que no se estrenó con el film pero que da vueltas por internet, podemos ver a un hombre de espaldas a la cámara que le da un sermón al protagonista. Aunque nunca se ve su rostro, se sabe que es Harrison Ford. Años más tarde, en una entrevista con Entertainment Weekly, Spielberg habló sobre dicha participación.

“Él hizo la escena donde E.T. está en la casa levitando cosas por las escaleras para su comunicador. Elliot está en la oficina del director después del incidente de las ranas. Nunca vemos el rostro de Harrison, sólo escuchamos su voz, vemos su cuerpo”, explicó el director del icónico largometraje.

La razón por la que nunca vemos la cara del actor es porque el cineasta quería que la mayor parte de la película se viera desde la mirada infantil de Elliot. Por este motivo, no se muestran los rostros de los adultos (con excepción de la madre) desde el principio, sino cuando la cinta está más avanzada. E.T, el extraterrestre y el cameo de Harrison Ford que nunca se estrenó.

“La silla de Henry empieza a levitar. Así como E.T. está levantando toda la parafernalia del comunicador por las escaleras, Henry empieza a levantarse del suelo en la silla hasta que su cabeza golpea el techo. Justo cuando Harrison se voltea, E.T. pierde el control del peso y todo cae por las escaleras, mientras Henry se desploma en el suelo y aterriza perfectamente. El director se da la vuelta y, en lo que a él respecta, no pasó nada”, reveló Steven Spielberg.

Harrison Ford grabó la escena y, de paso, cumplió el sueño de Henry Thomas. El joven actor tenía 10 años cuando interpretó a Elliot, y el actor se había convertido en su héroe luego de ver Raiders of the Lost Ark. Lamentablemente, la escena no salió a la luz debido a que el director consideró que el cameo no le añadía nada a la trama.