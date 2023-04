Coachella 2023: El show de Frank Ocean deja sentimientos encontrados

El primer fin de semana de Coachella aterrizó lleno de música, energía y mucha emoción. En la noche del domingo y luego de años sin estrenar nuevas canciones, se presentó para cantar en vivo Frank Ocean, uno de los artistas más influyentes del 2010, según los medios artísticos. Luego de tantas expectativas, su vuelta llegó con algunas sorpresas tanto positivas como negativas.

El último show del cantante fue el 13 de agosto de 2017 en el escenario del Flow Festival en Finlandia. Si bien en 2020, Frank iba a participar en la edición de Coachella, pero el festival fue cancelado por la Pandemia de Covid-19. Por esta razón, el cantante se mantuvo alejado de los escenarios hasta que decidió participar en la edición de este año del festival y cerrar la tercera noche.

Frank Ocean se presentó luego de 5 años sin tocar en vivo. Imagen de Getty Images.

Al parecer, el rapero y compositor dejó sentimientos encontrados durante el recital. Minutos antes de comenzar el show, anunciaron que no transmitirían en vivo la presentación de Frank Ocean en YouTube. Por esto, millones de personas de todo el mundo se sintieron decepcionadas ante la actitud del cantante, pues hay quienes no tuvieron la oportunidad de viajar a Indio, para acudir a Coachella.

TODOS LOS HOMBRES MIENTEN Y JUEGAN CONTIGO, JUSTO COMO LO HACE FRANK OCEAN uD83DuDE2D pic.twitter.com/chLBZAp735 — gael (@gaelvicrr) April 17, 2023

Asimismo, otra de las cuestiones que molestó a los fans, tuvo que ver con el horario de inicio del recital, pues Frank salió al escenario principal una hora más tarde de lo previsto. Dejando de lado las cosas negativas, la presentación tuvo sus cosas positivas. El rapero comenzó el show con 'Novacane' y luego cantó muchos de sus éxitos pero con una vuelta de rosca, pues presentó las canciones reelaboradas.

Por otro lado, Ocean confirmó que no tocaría nuevas letras en vivo, pero si lanzó varias indirectas confirmando que se viene nueva música en el futuro. "Todas las personas con las que he hablado me han dicho cuánto tiempo ha pasado, tanto, tanto tiempo… pero los he extrañado (…) Quiero hablar sobre por qué estoy aquí, porque no es por el nuevo álbum. No es que no haya un nuevo álbum, pero no lo hay ahora mismo. No es ahora", expresó Frank al público de Coachella.

Frank Ocean en la alfombra roja. Imagen de Rolling Stone

En la segunda parte del show, el rapero habló sobre una conexión muy especial con el festival de música, pues contó que la última vez que se presentó allí su hermano se encontraba presente entre el público. El cantante habló algunos minutos sobre su familiar y contó que en 2020 murió a causa de un accidente automovilístico. Luego, el show continuó con su curso y Frank presentó canciones de 'mezcla rave'. Finalmente, como Ocean salió tarde al escenario, el espectáculo tuvo que terminar antes, debido al toque de queda de medianoche en Coachella.