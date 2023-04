Bella Thorne y otros actores que fueron obligados a actuar por sus padres cuando eran niños

Son varias las celebridades que comenzaron su camino en el mundo de la actuación siendo pequeños. Algunos de ellos quisieron cumplir su sueño de ser intérpretes y apostar por su pasión, mientras que otros fueron introducidos a este mundo artístico bajo el mandato de sus padres. A continuación, te contamos quienes son los actores y actrices que fueron obligados a trabajar siendo niños.

Fueron intérpretes durante su infancia, pero no era su sueño

Jennette McCurdy y otros actores que actuaron obligados por sus padres.

Aaron Carter

La estrella sufrió varios problemas financieros por culpa de sus padres, quienes habían controlado sus ingresos cuando él era aún menor de edad. Durante 2016, Carter decidió hablar sobre este tema que tanta angustia le generó: “No había tomado un descanso. Hacía casi 10 años que no dejaba de trabajar para mi familia. Había hecho un montón de cosas de ese tipo y nunca me devolvieron nada ni nada parecido. Incluso en este punto, nunca había sido dueño de mi propio hogar”.

Bella Thorne

Bella Thorne saltó a la fama de la mano de Disney Channel. Junto a Zendaya, se convirtió en la protagonista principal de Shake It Up. Aunque poseía talento para triunfar, la muchacha fue llevada al casting porque su familia no tenía plata ni para pagar la casa en donde vivían. Esta información la reveló ella misma cuando era pequeña, y además aseguró que vivían a base de cupones ya que convivía con una madre soltera de cuatro hijos.

Corey Feldman

El caso de este famoso actor de los ochenta conmocionó al mundo. Cuando ya era adulto, la estrella mantuvo una entrevista con la revista People donde reveló que era “básicamente, un niño esclavo“. Aunque era uno de los niños más populares del cine, habiendo trabajado en películas como Stand by me, Los Goonies, Gremlins, entre otras; vivió un gran infierno.

Cuando tenía tan solo 15 años, la estrella decidió realizar una denuncia en contra de sus padres. El motivo fue que descubrió que le faltaba un millón de dólares en su cuenta de banco, los cuales habían sido tomados sin aviso por parte de sus padres y completamente gastado.

Gary Coleman

Coleman obtuvo mucha popularidad gracias a la serie Arnold, la cual protagonizaba a muy temprana edad y por la cual obtuvo millones de dólares. Sin embargo, cuando cumplió la mayoría de edad quiso saber el total de sus ganancias. El actor estimaba que era 18 millones de dólares, sin embargo se encontró con una cifra muchísimo menor: 220 mil dólares. Esto provocó que iniciara un juicio en contra de sus padres y manager para recuperar su dinero.

Jennette McCurdy

Desde los seis años, la estrella se convirtió en el sostén de su familia. Sin embargo, aunque alcanzó la fama con series como iCarly, la muchacha reveló en su libro biográfico que nunca fue feliz actuando y estando frente a las cámaras. En su estremecedor y angustiante relato, revela que siempre fue obligada por su madre.

En una ocasión, cuando tenía 16 años y formaba parte de la serie de Nickelodeon, le reveló a su madre que había experimentado situaciones que la incomodaban. Por ejemplo, que debía hacer pruebas de bikini en la oficina de Dan Schneider y que la obligan a tomar alcohol con él. Cuando le contó estos sucesos a su madre, ella le respondió que ese era “el precio que tenía que pagar por ser famosa“.

Asimismo, que recordara que debía ayudar a la familia y que dependían económicamente de ella: “Sentía que se estaban tomando decisiones por mí y que yo era la última en saberlas. Eso enoja mucho, sentí ira por mucho tiempo“.