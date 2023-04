La nueva película de Pedro Pascal ya tiene póster oficial y no te lo puedes perder

Pedro Pascal tiene nueva película y ya se dio a conocer su póster oficial. Se trata de Extraña forma de vida, cortometraje dirigido por Pedro Almodóvar en el que el actor oriundo de Chile comparte elenco con Ethan Hawke. El estreno se dará dentro de unas semanas en el marco del Festival de Cannes.

Pedro Pascal vive sin dudas el mejor momento de su carrera profesional y esto se manifiesta a través del éxito que tiene con series como The Mandalorian y The Last of Us y también mediante las oportunidades laborales que se le presentan.

El actor nacido en Chile hace 48 años nunca ocultó que Pedro Almodóvar es uno de sus cineastas preferidos. Ahora se encuentra a unas pocas semanas del estreno de la película en la que trabajó bajo su dirección.

Se trata de Extraña forma de vida (“Strange Way of Life”) y en verdad es un cortometraje de unos 30 minutos de duración. Asimismo, es la segunda obra que Almodóvar realiza en inglés, después de La voz humana, corto que estrenó en 2020 con el protagónico de Tilda Swinton.

Western queer: de qué trata el nuevo proyecto en el que Pedro Pascal trabaja junto a Almodóvar y Ethan Hawke

Extraña forma de vida fue presentado como un western queer y tendrá su estreno en el próximo Festival de Cannes, que se llevará a cabo entre el 16 y el 27 de mayo.

La sinopsis del corto habla de 2 viejos amigos, Silva y el sheriff Jake, que se reencuentran luego de 25 años. Sin embargo, pronto uno de ellos informa que la reunión no fue solo para recordar los viejos tiempos.

Pedro Pascal y Ethan Hawke, en el póster oficial de lo nuevo de Almodóvar.

A priori, la propuesta tiene reminiscencias a Secreto en la montaña, el drama dirigido por Ang Lee y protagonizado por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. Pero la presencia de Almodóvar en el proyecto permite esperar una historia original y propia del estilo del manchego.

“No sé con exactitud lo que las personas van a decir sobre este western”, confesó Almodóvar en diálogo con Dua Lipa en el podcast que tiene la cantante británica.

Para finalizar, también reveló que su nuevo proyecto aborda la cuestión de la masculinidad en un sentido profundo y que todo se resume en que su western está protagonizado por "2 hombres que se aman".