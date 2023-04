Estas son las actrices detrás de "The Marvels", la nueva película que promete ser un éxito

El Universo Cinematográfico de Marvel se prepara para seguir expandiendo su Fase 5. Después de tanta espera y expectativa, finalmente compartió el primer trailer oficial de una de sus próximas películas. Estamos hablando de The Marvels, la cual funciona como secuela del largometraje Capitana Marvel lanzado en 2018 y de la serie Ms Marvel del 2022.

De esta manera, la audiencia volverá a encontrarse con el icónico personaje de Brie Larson que está listo para nuevas aventuras y desafíos. La producción, dirigida por Nia DaCosta, se podrá ver en los cines el 10 de noviembre y estará protagonizada por grandes actrices que darán vida a grandes superheroínas. ¡Mira!

Las actrices que protagonizan The Marvels

Las tres superheroínas protagonistas de The Marvels.

Brie Larson

Antes de sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel, Brie Larson ya se robaba la atención de la audiencia y de la crítica con su talento. Su mayor reconocimiento en el mundo del cine lo consiguió con Room, película con la cual obtuvo un premio Oscar a Mejor Actriz. También ganó el Globo de Oro, BAFTA, Sindicato de actores, Independent Spirit, entre otros.

Aunque ya era reconocida, su fama explotó por completo cuando fue elegida para colocarse en la piel de Capitana Marvel. Pese a que Marvel Studios ya contaba con personaje fuertes y femeninos en sus películas, tales como Black Widow de Scarlett Johansson, el personaje de Larson obtuvo su propia película en solitario y llegó para cambiar el paradigma.

Por supuesto, muchos fanáticos no estuvieron de acuerdo con la elección y le enviaron comentarios negativos por las redes sociales. Aun así, la estrella se mostró fuerte y enfrentó a cada uno de ellos. No caben dudas de que nació para darle vida a esta heroína, y que sorprenderá en un futuro cercano con The Marvels.

Iman Vellani

En septiembre de 2020, Marvel Studios eligió a Iman Vellani de 20 años para que se convirtiera en Kamala Khan. ¡Y no solo eso! Sino que también la convirtió en la protagonista de Ms. Marvel, una serie que se transmitió durante el 2022 en la pantalla chica de Disney+. De esta manera, se convirtió en el debut protagónico de la joven en el MCU.

Con respecto a su personaje, se caracteriza por ser una superheroína pakistaní que descubre tener habilidades metamórficas. Debido a que es una gran fanática de Carol Danvers, decide asumir el rol de Ms. Marvel al inspirarse en ella. En The Marvels, es una de las tres protagonistas principales de la historia.

Teyonah Parris

Luego de haber formado parte de producciones como The Good Wife, Empire, CSI: Crime Scene Investigation y de haber ganado distintos premios, Teyonah Parris se sumó a la primera serie de televisión que realizó Marvel Studios. Estamos hablando de WandaVision, la cual se convirtió en un éxito imparable en Disney+ y en todas partes del mundo.

En dicha ficción la intérprete dio vida a Monica Rambeu, que también es conocida por su identidad llamada Photon. Se trata de una agente de S.W.O.R.D y quien también es hija de Maria Rambeau, amiga y compañera de vuelo de Carol Danvers. La muchacha tiene el poder de absorber energía, y mostrará más sus habilidades en The Marvels.