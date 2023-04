Quentin Tarantino afirmó que esta conocida película lo traumatizó y seguro que a ti también

Cuando hablamos de la filmografía que realizó Quentin Tarantino, es imposible no pensar en sus películas más famosas que lograron sorprender a la audiencia y a la crítica especializada. Aunque todas tengan historias diferentes, se vinculan en algo en particular: sus escenas gráficas cargadas de sangre y muertes.

Debido a que él está detrás de estos montajes, es imposible pensar que exista alguna película que le genere terror y que no quiera ver más. Pero curiosamente, la estrella reveló que una película animada lo dejó completamente traumatizado y que no puede dejar de reproducirla en su mente. ¡Te contamos cuál es!

Durante Semana Santa, la estrella se presentó en el teatro Coliseum de Barcelona. Este fue el lugar escogido para presentar su primer libro de no ficción, el cual lleva el nombre de Meditaciones de cine. Se trata de un volumen donde habla de las películas de los años 70 que influenciaron más tarde su carrera como director.

Luego de haber pasado por Los Ángeles, Nueva York, Londres y París, le tocó el turno a la capital catalana. Durante una charla que mantuvo con las personas que adquirieron las entradas y estuvieron presentes en el lugar, Quentin Tarantino habló sobre cómo surgió su gran amor y pasión por la industria cinematográfica.

La estrella contó que este cariño y admiración existe desde que era un niño: “De muy pequeño iba al cine, me crié en ese entorno. Me crié en una casa con una madre soltera y dos compañeras de piso, una [de raza] negra y la otra mexicana”. Como su libro habla sobre las películas que lo influenciaron, el cineasta no dudó en hablar de la película que más lo traumatizó en su vida.

“Vi muchas películas perturbadoras, pero eso no significa que lo pasara mal, porque sabía que esas imágenes formaban parte de una historia”, comenzó explicando el director. Sin embargo, sí existe una película que lo traumatizó para siempre: Bambi, el famoso clásico animado de Disney.

“Ha destrozado a muchos niños durante décadas. Yo no estaba preparado para el incendio del bosque ni la muerte de la madre del cervatillo”, explicó Tarantino ante las risas de los presentes. “Solo sabía de Bambi por los carteles bucólicos que la anunciaban. No sabía que me iba a adentrar en un bosque convertido en una distopía apocalíptica”, agregó.

Quentin Tarantino y la película que más lo traumatizó.

Esta declaración fue muy llamativa, más si tenemos en cuenta que Quentin Tarantino es uno de los directores que más escenas explícitas utilizó en sus películas. Sin embargo, el director vivió el mismo dolor que millones de niños cuando vieron esta famosa producción animada. Es que la muerte de la madre de Bambi cambió la vida de muchísimas personas.

Dicho film fue dirigido por David Hand y se estrenó en Estados Unidos el 21 de agosto de 1942. Desde el inicio de la historia, vemos que el pequeño ciervo mantiene una relación muy cercana con su madre, con quien pasa la mayoría del tiempo. Por lo tanto, cuando la madre muere a causa del disparo de un cazador, el corazón de la audiencia se rompió en mil pedazos. Un dolor que existe aún en la actualidad.