Pudin de pan tradicional: la receta que siempre triunfa en la mesa

Este es un postre clásico y económico. Si bien existen varias recetas para elaborarlo, todas son realmente buenas y te quedará increíble. El pudin de pan o budín de pan también se conoce como torta de pan en algunos países del centro y sur de América.

Hoy desde MDZ, te proponemos que prepares la receta tradicional, en esta utilizarás el pan viejo que tengas en tu hogar y harás un postre con el que fascinarás a todos tus seres queridos. Es suave y delicado, lo puedes acompañar con nata montada, si lo deseas, y asombrará a los paladares más exigentes. Solo o acompañado es una propuesta que no puede faltar para endulzar cualquier momento del año y agasajar a todos los comensales. ¡Manos a la obra!

Pudin de pan. Fuente: Recetas de rechupete

Ingredientes

8 huevos, 200 gramos de azúcar (1 taza), 800 centímetros cúbicos de leche, 400 gramos de pan del día anterior, ralladura de limón (opcional). 1 taza de azúcar (para el caramelo)

Rinde 8 porciones.

Procedimiento

Como te hemos dicho anteriormente es un postre con muy pocos ingredientes. Lo primero que debes hacer es el caramelo, para ello, en un molde metálico colocado directamente sobre el fuego o al baño María eso lo decides tú, coloca el azúcar poco a poco y, a medida que se va derritiendo, remueve con una cuchara de madera y sigues incorporando el resto del azúcar.

Pudin de pan. Fuente: Kaiku sin lactosa

Tip MDZ: Si bien es un postre sin muchas dificultades en su elaboración, encontrar el punto justo para que el caramelo quede de color dorado sin que se queme, es solo cuestión de paciencia y no entrar en pánico. Deja cocinar hasta que tome color dorado claro. Si el caramelo lo haces solo a partir del azúcar lo puedes remover con tranquilidad y aquí es donde te decimos que no te impacientes ya que se pueden formar pelotones de azúcar que, con el calor, removiendo y paciencia se irán disolviendo y comenzará a aparecer el color característico dorado del caramelo. Ahora si le pones agua no debes tocarlo para evitar que cristalice.

El punto del caramelo puede cambiar por completo el gusto del pudin, si se quema aportará un sabor amargo y no es lo deseado. Pero con estos tips te quedará de ensueño. Distribuye el caramelo de forma pareja por todo el molde, base y paredes, la idea es que cubras todo el molde con caramelo y dejar que se enfríe. Corta el pan en trozos pequeños y remójalos en la mitad de la leche tibia. Este es el paso más importante de la receta de pudin de pan, puesto que se trata del ingrediente principal.

Si observas que necesitas más cantidad de leche para remojar todo el pan en ella, añade más de la mitad. Deja el pan en remojo para que se vaya impregnando de la leche y, aparte, mezcla los huevos con el azúcar y la leche restante. En este punto, si lo deseas, puedes agregarle la ralladura de limón o esencia de vainilla. Incorpora la mezcla al pan remojado en la leche y remueve bien.

Vierte la preparación de pan y leche en el molde que has caramelizado anteriormente. Recuerda que para este punto el caramelo ya debe haberse enfriado, de manera que debe estar sólido. Precalienta el horno a 180 ºC para cocinar el budín de pan más rápido. Pudin de pan. Fuente: Youtube

Hornea el pudin de pan a fuego medio, sobre una placa de horno de 2 cm de alto y agua hasta alcanzar la mitad del molde. Hornéalo a baño María durante 1 hora aproximadamente y retirarlo cuando esté listo. Si quieres, puedes hacer el baño María en el fuego. Una vez listo, espera para desmoldar ¡Y a disfrutar! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.