Prepárate para ver a Jane Fonda a los 23, cuando debutó en el cine

Jane Fonda es una de las actrices más famosas e icónicas de la historia del cine estadounidense. Hija del actor Henry Fonda, Jane saltó a la fama en la década del ‘60 siendo protagonista de diferentes películas que fueron todo un éxito en taquilla. Entre todas las cintas que grabó, sin dudas, ‘Barbarella’, ‘Cat Ballou’, ‘El regreso’, ‘La jauría humana’, ‘On Golden Pond’, ‘Cómo eliminar a su jefe’ y ‘Gringo viejo’, son algunas de las que sus fanáticos más recuerdan.

La actriz, que no ha dejado de trabajar a sus 84 años, volvió a dar que hablar con el estreno de ‘Grace and Frankie’. Esta es una serie de Netflix protagonizada por Fonda y Lily Tomlin. En mayo de 2015 la tira de comedia llegó a la plataforma de streaming y tuvo tanto éxito que produjeron seis temporadas más.

JANE FONDA Y LILY TOMLIN PROTAGONIZAN 'GRACE AND FRANKIE' EN NETFLIX. FOTO: NETFLIX

La sinopsis de dicho material de Netflix reza: “Grace y Frankie no son amigas, a pesar de que sus esposos, Robert y Sol, han sido socios durante décadas. Sin embargo, cuando Robert y Sol anuncian que están dejando a sus esposas, las dos mujeres comienzan a unirse”.

Finalmente, en abril de 2022 llegó la última temporada de ‘Grace and Frankie’. Pero esto no significó una inactividad en la carrera de Jane, sino todo lo contrario. Es que la artista neoyorquina continuó dando entrevistas, escribiendo libros y, como si fuera poco, recientemente anunció el estreno de ‘Book Club: The Next Chapter’ (Cuando ellas quieren más), la secuela del filme de 2018 que llega a los cines el 12 de mayo.

El debut de Jane Fonda en ‘Tall Story’

Jane Fonda ya ha demostrado que es una mujer multifacética, que puede lograr todo lo que se propone y que nada nunca la parará. Por eso es que, a sus 84 años, sigue tan activa como en sus veintes, cuando debutó en el cine. Ahora que lo mencionamos, vale destacar que pocos recuerdan su primer papel en la pantalla grande, gracias al que pudo dar un salto a la fama. Se trata de June Ryder, rol que interpretó a sus 23 años para la película ‘Tall Story’ (1960).

FONDA INTERPRETÓ A JUNE RYDER EN 'TALL STORY'. FOTO: ARCHIVO

En aquella película, Jane compartía créditos con Anthony Perkins, quien estaba en su mejor momento tras protagonizar ‘Psicosis’. La sinopsis de la cinta dirigida por Joshua Logan dice así: “Jugadores, una alumna (Jane Fonda) y un examen de ética obligan a un basquetbolista (Anthony Perkins) colegial a contestar varias preguntas”.