Netflix canceló una famosa serie por declaraciones controvertidas de su protagonista

Dentro del catálogo de Netflix, podemos encontrar varias producciones originales que lograron robarse la atención de la audiencia. En el listado figura Sexo/Vida, una ficción que lanzó su primer episodio en junio del 2021 y que desde entonces no ha parado de cosechar grandes éxitos. Pero aunque posee buenos números de audiencia, esto no fue suficiente para que no fuera cancelada.

Para sorpresa de muchos espectadores, la plataforma de streaming tomó la decisión de cancelar esta famosa serie luego de transmitir dos temporadas. ¿El principal motivo? los polémicos dichos que realizó Sarah Shahi, su actriz protagonista. ¡Todos los detalles a continuación!

Sexo/Vida fue cancelada por los dichos de su protagonista

Sin lugar a dudas, la decisión que tomó Netflix tomó por sorpresa a todos los fanáticos de la serie. Principalmente, porque la ficción creada por Stacy Rukeyser había estrenado su segunda temporada durante los primeros días de marzo. Y como era de esperar, los nuevos episodios obtuvieron buenos números de audiencia.

Lo cierto es que esta decisión de ponerle un fin al proyecto no fue tomada a la ligera, sino cuando escucharon los polémicos dichos y las quejas realizadas por Sarah Shahi, la actriz protagonista de la historia. En una reciente entrevista, la estrella reveló que tuvo una experiencia negativa cuando filmó la última tanda de episodios.

Al escuchar las palabras emitidas por la actriz, el servicio de streaming reveló que esta producción original finalmente no contará con una tercera temporada. En dicha producción, la estrella se encargó de ponerse en la piel del personaje llamado Billie Connelly. Se trataba de una mujer casada y con hijos, la cual posee una vida de pareja rutinaria y que comienza a experimentar su lado más salvaje cuando vuelve a reencontrarse con su ex.

El 5 de abril, durante una charla en el podcast titulado Not Skinny But Not Fat, la estrella habló sobre lo que le disgustaba de Sexo/Vida: “Se convirtió en algo muy diferente para mí, y no tengo miedo de decir eso”. Además de quejarse del trato que recibió durante las filmaciones, la intérprete también reveló que ya no era fan del material que se estaba creando.

“En la segunda temporada, sentí que hubo más momentos que se sintieron muy ingeniosos. Ese tipo de cosas para mí siempre son muy difíciles de leer. Hubo otras cosas que sentí que no podía respaldar, y fue simplemente un desafío”, puntualizó. Mientras emitía sus duras palabras aseguró que sabía que todo lo que estaba diciendo podía tener repercusión, pero explicó que no podía guardar silencio.

“Nunca volveré a trabajar para Netflix después de decir todo esto, pero no puedo mentir”, comentó Sarah Shahi en la entrevista. Lamentablemente, no se equivocó. Luego de que estas declaraciones salieran a la luz, la plataforma de streaming terminó cancelando por completo a la popular serie.