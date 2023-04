Valentina Quirós, la nueva conquista de Santa Fe Klan, mostró de más y las redes estallaron

Sin dudas, Santa Fe Klan está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Es que el rapero oriundo de Guanajuato, México, anunció un tour, una nueva canción y grandes colaboraciones con otros artistas de la escena urbana internacional. De esta forma, Ángel Jair Quezada Jasso (nombre real del cantante) demuestra que la está rompiendo y que le queda un gran camino por delante.

En las redes sociales, Santa Fe Klan cuenta con más de 10 millones de seguidores que no se pierden sus adelantos o nuevos contenidos. Por ello, todos se sorprendieron cuando el artista anunció una nueva colaboración con la reconocida modelo digital Karely Ruiz. “¿Quién quiere escuchar lo que grabamos?”, escribió el cantante de 23 años en la descripción de la imagen junto a la creadora de contenido para adultos.

Rápidamente, las redes estallaron con nuevos rumores y teorías de los internautas que pensaron que Santa Fe Klan estaría saliendo con Ruiz. Sin embargo, hubo quienes llegaron a la conclusión de que no es más que una nueva colaboración profesional. Pero tampoco faltaron los que se preguntaron qué pasó con Valentina Quirós, la influencer con la que habían relacionado al rapero hacía pocas semanas.

Valentina Quirós explota la red con un nuevo posteo

En el momento en el que Santa Fe Klan anunciaba la colaboración con Karely Ruiz, Valentina Quirós estaba publicando su contenido propio en sus redes. En historias de Instagram, la diva compartió algunas historias con mensajes que, para muchos, eran indirectas para el intérprete de ‘Así soy’. "Ustedes tienen miedo a la gente INTENSA... yo le tengo miedo a la TIBIA. Esa que no sabe lo que quiere, o lo sabe pero no se la juega por eso. Que no arriesga. Que tiene miedo. Esa es la gente que puede hacer más daño... no quién haría todo por vos", decía una de las historias.

VALENTINA QUIRÓS PRESUME SU FIGURA DESDE LA PLAYA. FOTO: INSTAGRAM

Además, Valentina Quirós siguió presumiendo su figura de infarto en el feed de Instagram, donde tiene más de 145 mil seguidores. Desde la playa, la bella joven modeló sus curvas con un bikini negro y una falda transparente para la parte inferior. Con estas imágenes, la influencer conquistó a su público, quienes aseguraron que no necesita de Santa Fe Klan para seguir triunfando en las redes.

Por ahora, no se sabe si los jóvenes siguieron saliendo o no. Por esto, sólo resta esperar las declaraciones del rapero o de Quirós.