Sol Pérez lució su figura en bikini para disfrutar los últimos días de calor y estalló la red

El mundo del espectáculo nacional está repleto de diosas que son capaces de hacer todo lo que se propongan. Indudablemente, este también es el caso de Sol Pérez. La joven de 29 años comenzó a adquirir cierta fama en las redes sociales gracias a compartir sus secretos y rutinas de entrenamiento con las que logró tener su figura de infarto. Pero, además, se convirtió en una de las principales celebridades de la Argentina luego de formar parte de diferentes programas televisivos.

María Sol Pérez nació el 16 de julio de 1994 en José León Suárez, provincia de Buenos Aires. Antes de hacerse conocer por sus trabajos profesionales, su nombre resonaba por ser la sobrina de Fabián Pérez, el reconocido periodista deportivo de TyC Sports y Radio La Red. Por ello, en Instagram se la puede buscar como “la sobri de Pérez”.

LA DIVA PRESUME SUS OUTFITS EN LAS REDES. FOTO: @lasobrideperez

Sin embargo, poco a poco, Sol se pudo ir despegando de su rol familiar, y comenzó a hacerse conocida por su llegada a la pantalla chica. Todo empezó en el 2014, cuando la modelo e influencer apareció en la primera temporada del programa juvenil Combate. Un año más tarde, trabajó como secretaria en Uno contra uno, programa conducido por su tío.

Fue recién en 2016 cuando Sol acaparó la atención de todos los espectadores al ser la presentadora del tiempo en Sportia, show de TyC Sports. Desde ahí, la imagen de Pérez no hizo más que crecer y ganar cada vez más fanáticos. Luego siguió su paso por el Bailando por un sueño 2017 y, más tarde, comenzó a ser panelista de programas como Pampita Online y, el más reciente, Gran Hermano 2022.

Pero eso no es todo, ya que la bella chica fitness no para de formarse y estudiar. Sol Pérez se ha mostrado, en más de una ocasión, orgullosa por seguir con sus estudios de Derecho, en paralelo con su vida mediática. Asimismo, es súper conocida en las redes sociales por todo lo que comparte: desde sus rutinas, looks preferidos, hasta los adelantos de sus próximos proyectos.

SOL PÉREZ TIENE 6,5 MILLONES DE SEGUIDORES EN INSTAGRAM. FOTO: @lasobrideperez

Precisamente en Instagram, Sol Pérez compartió un reel que, a los pocos minutos, causó furor. Es que la presentadora de televisión no dudó en presumir su figura de infarto llevando nada más que un bikini color terracota encima. “Últimos días de calor”, escribió la influencer de 29 años en esa red social y sus seguidores hicieron los siguientes comentarios: “Con ese lomo me pongo bikini hasta en la antártida jajaja”; “Diosooor”; “Constancia, disciplina y amor es lo que esta mujer transmite”; “siempre estudiando!! últimos días también”.