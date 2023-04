Salma Hayek obtuvo un nuevo reconocimiento y así lo agradeció en redes

Salma Hayek es una de las personas más influyentes del mundo. Y no lo dicen únicamente sus fans, sino que fue la prestigiosa revista TIME la que reconoció a la actriz mexicana como una de las 100 personas más influyentes del 2023. La celebridad de 56 años se encuentra en el listado dentro de la categoría de artistas, junto a otras estrellas como Pedro Pascal, Lea Michele, Zoe Saldaña, Colin Farrell, Drew Barrymore y Austin Butler.

Al ver este reconocimiento, Hayek se sorprendió y no dudó en agradecer tanto a la revista como a sus fans y hasta a Penélope Cruz, su colega y amiga que estuvo encargada de escribir el texto de dedicatoria. Por eso, realizó un posteo especial en su perfil oficial de Instagram como muestra de gratitud ante tan lindo gesto.

SALMA HAYEK AGRADECIÓ ESTAR EN LA LISTA DE LAS 100 PERSONAS MÁS INFLUYENTES DEL MUNDO, SEGÚN TIME. FOTO: CAPTURA @SALMAHAYEK

“Me siento muy honrada de estar en tan notable compañía en la lista de TIME de las 100 personas más influyentes del mundo: time.com/time100”, escribió la protagonista de Frida Kahlo en Instagram y agregó: “Gracias @penelopecruzoficial, por tus hermosas palabras en el artículo. Me hiciste retroceder el comienzo de nuestra amistad y mi carrera y me sentí llena de gratitud hacia mis fans, amigos y familiares que me han apoyado durante las tres décadas de mi trabajo”.

SALMA HAYEK Y PENÉLOPE CRUZ SE CONOCIERON EN LOS '90 Y, DESDE ENTONCES, MANTIENEN UNA LINDA AMISTAD. FOTO: ARCHIVO

El texto que Penélope Cruz le escribió a Salma Hayek

En el apartado de artistas, podemos ver el nombre y la foto de Salma Hayek acompañado por el sentido mensaje que le escribió la mismísima Penélope Cruz, que emocionó a varios. “Conocí a Salma Hayek Pinault cuando recibí mi primera oferta para hacer una película estadounidense. No conocía a casi nadie en los Estados Unidos, pero ella me recogió en el aeropuerto y me llevó a su casa. Fue 100% de confianza desde nuestra primera conversación. Es increíblemente generosa, es algo que extiende a todos, pero especialmente a otras mujeres”, señaló la actriz española.

“Eso es lo que la convierte en una gran actriz, su capacidad para ponerse en el lugar de otra persona, desde su revolucionaria interpretación de Frida Kahlo hasta su interpretación más reciente como Maxandra en Magic Mike Last Dance. Su gran corazón, gran inteligencia y carisma son una combinación ganadora, pero lo que más me enorgullece es que ella siempre es completamente ella misma. Como una de las primeras latinas que trabajó en Hollywood, abrió muchas puertas para las personas que la siguieron. Ella es una revolucionaria total, y todavía hay mucho que hará”, concluyó Cruz.