Marco Antonio Solís se llevó todas las miradas desde el mar

Una vez más, Marco Antonio Solís se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. En la red social, el intérprete de Dónde estará mi primavera sube material relacionado a sus shows y también, parte de su intimidad.

Ahora, publicó una fotografía desde el mar que captó la atención de los internautas. "El ejercicio es una manera de descansar la mente y que mejor si esta actividad la compartimos con quien caminamos por el mismo sendero esto que se llama vida…", redactó El Buki.

En la imagen se lo ve junto a Cristy Solís, con quien se unió en 1993. Ellos son una de las parejas más sólidas dentro de la industria musical y fruto de su matrimonio nacieron dos hijas: Marla y Alison Solís. Ambas siguieron los pasos de sus padres en la música y modelaje.

Los mensajes en la publicación no demoraron en aparecer. "Mi ídolo Marco Antonio, que disfruten. Saludos desde Paraguay", "Cuerpo sano, mente sana. Bonita pareja, un saludo desde Málaga", "¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó y el alma me marchitó. Saludos desde la República Federal Alemania", "El ejercicio no creo que le haya dado ese cuerpo a la señora, pero sabias palabras" y "Wow, super fit los dos", son algunos de los tantos comentarios que se pueden leer.

Las cuatro décadas de carrera que tiene Marco Antonio Solís le han permitido ganarse el amor de miles y miles de personas en todo el mundo que lo siguen a todos lados y le demuestran su afecto con cálidos mensajes en la virtualidad.