Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si no te conformas con facilidad

Los test de personalidad continúan siendo los más elegidos en las redes sociales. Los usuarios encontraron en ellos una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer aspectos de su forma de ser en segundos. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Quieres descubrir lo que expone sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Manos: eres alguien que no se conforma con facilidad. No soportas quedarte sin hacer nada y amas las nuevas aventuras. Consideras que la vida es muy corta y nunca rechazas ningún plan. Vives tus días como si no existiera un mañana y tu familia ocupa un importantísimo lugar en tu corazón. Por quienes amas eres capaz de dar hasta lo que no tienes por verlos felices.

Los test de personalidad continúan siendo los más elegidos en las redes sociales / istockphoto

Hombre: eres alguien que sobresale por su honestidad. No tienes temor en expresar lo que piensas sin ningún tipo de filtro. Tu sinceridad extrema, muchas veces, te juega muy malas pasadas ya que no todos están preparados para escuchar las verdades más crudas. No toleras la hipocresía y haces a un lado a la gente falsa. Rara vez bajas los brazos antes de alcanzar tus metas ya que para ti un tropezón nunca es caída.