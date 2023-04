Estas son las fobias más raras de los famosos

Una fobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo irracional, intenso y desproporcionado hacia algunos objetos, seres o diversas situaciones, cabe aclarar que no es un simple miedo, pues es mucho más fuerte que es. Al rededor del mundo, existen millones de personas que tienen diferentes fobias y los famosos no quedan excluidos de esta cuestión. A continuación, hacemos una lista con algunas celebridades y sus mayores miedos.

Adele es una de las cantantes británicas más talentosas. Imagen de archivo.

En una ocasión del pasado, Adele reveló en una entrevista que tiene ornitofobia, un verdadero terror por las aves, más específicamente por las gaviotas. De hecho, esto sucede a causa de una situación que vivió cuando era pequeña, porque explicó: "Una gaviota me atacó mientras estaba comiendo un helado y me lo arrancó de las manos". Claramente, la vivencia la dejó con traumas para toda su vida, porque ahora no puede ni ver estas aves.

Brad Pitt posando en la alfombra roja de los Oscars. Imagen de archivo.

Otro de los famosos que padece de fobias es Brad Pitt, pues así lo confirmó su expareja Angelina Jolie. La actriz habló con la revista 'OK!' y explicó que cuando viajaron a Australia, durante la grabación de 'Unbroken', sus hijos quisieron experimentar en el océano, así que tomaron lecciones de surf, pero a Pitt no le gustó para nada. "Mis hijos aprendieron a surfear, a pesar del miedo irracional de Brad hacia los tiburones", confesó la actriz, haciendo referencia a la selacofobia.

Uma Thurman en 'Kill Bill'. Imagen de archivo.

Uma Thurman, la flamante protagonista de 'Kill Bill' confesó que es parte del grupo de personas que tiene claustrofobia. Según comentó en una entrevista con Daily Mail, Quentin Tarantino, el director de la exitosa película, la hizo sufrir varias veces. De hecho, no le importó en absoluto la claustrofobia de Thurman, porque la hizo grabar encerrada en un ataúd, mientras la tierra caía sobre ella. La actriz lo explicó como "otro día más en la oficina".

Johnny Depp en la película 'Charlie y la fábrica de chocolate'. Imagen de archivo.

Según 'La Vanguardia', Johnny Depp es otro de los famosos que padece de fobias, pues no puede ni ver los payasos. Si bien, el actor ha interpretado papeles alocados y completamente extraños, nunca ha llegado a ponerse en la piel de un payaso y esto es por que "la cara pintada o la sonrisa falsa" le generan un terrible rechazo. De hecho, una vez encontró a su exesposa Amber Heard, mirando 'American Horror Story: Freak Show', y justó vio la aparición de un payaso, así que quedó traumatizado.