¿Dónde se esconde el hombre? Intenta resolver el acertijo visual que el 99% falla

Los acertijos visuales se han convertido en el principal entretenimiento de la mayoría de los internautas. Con una consigna que los inspira a indagar hasta encontrar la solución, los lectores se ven desafiados a diario por este tipo de retos virales. Pues, representan una forma de prepararse para superar cualquier tipo de desafío, ya se visual o mental.

Este día traemos una lámina antigua que muestra a dos mujeres en su parte central. Una de ellas es una experta en "tirar las cartas", mientras que, del otro lado, espera su veredicto una doncella de vestido azul. Si te preguntas dónde está el desafío, te comentamos que el reto consiste en hallar el hombre oculto en la imagen.

Para resolver el acertijo visual, les aconsejamos mirar bien cada rincón de la ilustración, como también, cambiar de perspectivas tantas veces como sea necesario. Pues, no todo es lo que parece en este tipo de desafíos. Además, no olvides mantener la paciencia en caso de que no halles el hombre perdido a la primera.

ACERTIJO VISUAL. FOTO: ARCHIVO

Finalmente, los atrevidos jugadores podrán ver la respuesta de este reto visual. El hombre se encuentra exactamente enfrente de la señora de azul, remarcado con un círculo rojo. Los esperamos a todos nuevamente a realizar la próxima aventura. Esta nota es propiedad de MDZ. Prohibida su reproducción sin un hipervínculo al contenido original.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL. FOTO: ARCHIVO

¡Juega, diviértete y participa de numerosos sorteos! Recibe semanalmente los mejores acertijos visuales suscribiéndote a nuestro newsletter desde aquí.