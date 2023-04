Desde una isla desierta, Karely Ruíz encendió las redes con un conjunto de lencería en fucsia

Karely Ruíz, una de las mujeres más voluptuosas y provocativas de las redes sociales voló rumbo hacia Banyan Tree Cabo Marquez, ubicado en Acapulco de Juárez y llamó la atención de sus followers de Instagram al postear candentes fotografías desde el sitio.

Fuente: Imagen @karelyruiz

Modo spa.

Desde la reposera de la cabaña, Karely Ruíz se mostró posando con un conjunto de lencería en tono Fuscia, mientras cerraba los ojos acostada en la misma a modo de descripción puso: "Necesitas una novia cómo yo", con mirada desafiante y acompañado de varias postales a grandes niveles de sensualidad.

Fuente: Imagen @karelyruiz

mirando al más allá.

En otra de las grandes apuestas subió una en la que aparece de espaldas, con unos anteojos destacando la belleza del lugar dónde fue a descansar y tambien a tomarse algunas fotos cómo modelo. De fondo se puede apreciar una gran arboleda, piscina y más lejos una enorme cadena montañosa.

Un llamativo posteo

Sucede que Karely, en las últimas horas posó ante las cámaras con un outfit de blanco y dejando una contundente indirecta... ¿para sus haters?

Fuente: Imagen / @karelyruiz

mensaje de indirecta.

"No soy la del momento, soy la de siempre para el dolor de muchas y soporten", pero su mensaje no terminó allí puesto que ha recibido una enorme cantidad de comentarios por su frase qué siguió: "Y no me ocupo andar mencionando gente para crecer y mimodo", cerró con cierto ironismo.

