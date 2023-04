Con un look bien canchero, William Levy roba suspiros en la premier de Montecristo

William Levy es uno de los actores latinos que creció mucho profesionalmente en los últimos años. Sobre todo desde que interpretó a Sebastián Vallejo en ‘Café con aroma de mujer’, la famosa serie colombiana que estuvo entre lo más visto de Netflix por varias semanas.

Pero lo cierto es que, desde joven, viene actuando en grandes tiras televisivas. Es que, luego de emigrar desde La Habana, Cuba, hacia los Estados Unidos, Levy acaparó la atención de las agencias de modelaje. Por eso, comenzó a modelar y a presentarse a castings de actuación de series y películas estadounidenses.

En casi veinte años de trayectoria, William Levy destacó por producciones como las siguientes: ‘Olvidarte jamás’, ‘Pasión’, ‘Mujeres Asesinas México’, ‘Triunfo del amor’, ‘Dancing with the Stars’, ‘La tempestad’ y ‘Star’. Sin embargo, fue con su papel en el remake de ‘Café con aroma de mujer’ que el cubano logró gran reconocimiento.

INSTAGRAM @willevy

Ahora, el artista de 42 años está promocionando su más reciente trabajo: ‘Montecristo’. Es más, William asistió a la premiere de la nueva serie de Vix y robó suspiros con su look súper “canchero”. Para la ocasión, Levy lució un jean y un buso negro con las siglas ‘DG’ en blanco.

“At the premier #montecristo no olviden que a las 3am ET ya está disponible en @vix se les quiere @secuoyastudios”, escribió William Levy en el posteo de Instagram donde compartió las fotografías de su paso por la alfombra roja que organizó Secuoya Studios.

INSTAGRAM @willevy

Al ver la sesión fotográfica, sus fanáticos enloquecieron y realizaron comentarios como los siguientes: “Ave María purísima !!!!! Aquí desde Miami esperando el estreno”; “Dios mío pensé que estaba en el cielo, pero me di cuenta que miraba tus fotos en el cel”; “Cada día más hermoso!! LOVE U!”; “Pero a usted @willevy no le da vergüenza ser tan BELLO?? Deberías ser declarado Patrimonio Protegido por la UNESCO”; “Ahí estaremos a las 3am o clock disfrutando, reproduciendo por @vixplus MONTECRISTO”; “Desde Argentina te mandamos lluvia de bendiciones mi Willy”.

De qué trata Montecristo, la nueva serie de Vix

Este viernes 14 de abril se estrenó en la plataforma Vix la serie ‘Montecristo’, la nueva apuesta que tiene a William Levy como protagonista. “Nadie sospecha que el éxito y el dinero no le interesan a Alejandro Montecristo (Levy), lo único que le importa es vengarse de sus enemigos”, reza la sinopsis de la serie.